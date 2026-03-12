Pronostici Bologna-Roma: marcatore e tiri in porta

Bologna-Roma, i pronostici della gara: dal marcatore ai tiri in porta della sfida in programma al Dall’Ara: ecco tutte le dritte

Uno contro l’altra negli ottavi di finale di Europa League, Bologna e Roma sono pronti a dar vita ad un confronto dal sapore assolutamente speciale. Difficile da decifrare visto il momento di forma delle due squadre, il derby italiano promette scintille offrendo molti spunti in chiave player building.

Molto più coriacea in Europa League di quanto (non) sia in campionato, la retroguardia dei felsinei dovrebbe patire e non poco i guizzi di Malen. Tenendo la difesa molto alta, il Bologna verosimilmente si esporrà alle folate della Roma, in grado di far saltare il banco da un momento all’altro con le sue verticalizzazioni.

A secco nella scialba prova contro il Genoa, il neo attaccante della Roma ha tutte le carte in regola per imprimere il suo sigillo: anche in termini di quote la sua candidatura è da prendere assolutamente in considerazione.

Come detto, i presupposti per assistere ad una gara frizzante ci sono tutti. Continuando a “premere” sul tasto ospite, ad esempio, intrigano anche l’Over 0.5 di Wesley (a segno contro la Juve e squalificato con il Genoa) e Zaragoza, frizzante quando ha la possibilità di puntare l’uomo con continuità.

Il Bologna non vuole comunque fare da vittima sacrificale e proverà a ritagliarsi le sue occasioni facendo leva su un parco offensivo di tutto rispetto. In questo senso i nomi di Castro e Orsolini risultano assolutamente spendibili alla voce tiratori in porta.

Malen quasi marcatore plus; Zaragoza, Wesley, Orsolini e Castro Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 19 su Goldbet.