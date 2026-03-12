Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 12 marzo 2026

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Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 12 marzo 2026

12 marzo 2026: ecco tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che permetteranno ai fortunati della giornata di realizzare tutti i loro sogni. Di seguito la carrellata completa:

Estrazione del Lotto: ecco i numeri vincenti
Lotto, Superenalotto e 10eLotto, 12 marzo 2026

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 27 35 7 5 83

Cagliari: 60 75 59 40 42

Firenze: 25 2 15 26 22

Genova: 50 63 30 77 57

Milano: 33 49 66 83 11

Napoli: 37 51 68 53 52

Palermo: 83 64 34 59 88

Roma: 55 59 9 72 52

Torino: 66 72 41 53 67

Venezia: 48 71 11 55 1

Nazionale: 43 62 59 32 86

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 8 24 25 62 63 64

Numero Jolly: 43

Numero Superstar: 54

 

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 25 27 33 35 37 48 49 50 51 55 59 60 63 64 66 71 72 75 83

Numero oro: 27

Doppio oro: 27 35

SIMBOLOTTO

11 (Topi)

 6 (Luna) 

34 (Testa) 

39 (Forbici)

40 (Quadro)

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

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