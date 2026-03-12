I pronostici di giovedì 12 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 12 marzo, ci sono le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League

Gli ultimi sorteggi di Nyon non sono stati clementi con il calcio italiano. C’era il 50% di possibilità che gli ottavi regalassero il temuto scontro fratricida tra Bologna e Roma, le uniche due rappresentanti della Serie A in quest’edizione dell’Europa League, e l’urna non ha scongiurato questo rischio. Solo una delle due, dunque, proseguirà l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza: chi uscirà sconfitta da questo interessante doppio confronto farà mestamente ritorno a casa.

Il Bologna sembra aver staccato la spina in Serie A per puntare tutto sul sogno europeo, ma la sconfitta col Verona ha mostrato crepe inaspettate. La Roma di Gasperini, d’altro canto, è un rebus: micidiale con l’innesto di Malen (addirittura sei gol segnati in meno di due mesi), ma diventata improvvisamente più fragile dietro (e in Emilia dovrà fare a meno della leadership dello squalificato Mancini).

I capitolini hanno una statistica spaventosa a favore: hanno vinto l’andata in tutti gli ultimi 6 ottavi europei disputati. Tuttavia, il Bologna al “Dall’Ara” non perde contro la Roma dal 2020 e questo potrebbe in qualche modo livellare il gap d’esperienza internazionale. Il consiglio è sul Gol: entrambe le difese stanno scricchiolando (Gasperini ha perso il primato di miglior retroguardia, Italiano ha incassato due reti dal derelitto Verona). Con attaccanti come Castro e Malen, è difficile immaginare una gara bloccata sullo 0-0.

I pronostici sulle altre partite

Un’altra squadra polacca sul percorso della Fiorentina in Conference League. Dopo aver affrontato lo Jagiellonia nello spareggio di accesso agli ottavi, i gigliati se la vedranno con il Rakow, che a differenza dei suoi connazionali non ha dovuto disputare i playoff essendo già qualificato tra le prime 16 grazie ad un’ottima League Phase (il club di Czestochowa ha chiuso il maxi-girone, addirittura da imbattuto, al secondo posto dietro allo Strasburgo).

Gli zero tiri in porta contro il Parma ed il crollo psicofisico mostrato nelle ultime uscite raccontano di una squadra che ha di nuovo smarrito ogni certezza. Vanoli ha già annunciato un ampio turnover in vista dello scontro salvezza in Serie A con la Cremonese, il che rende il Rakow un avversario pericolosissimo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Rijeka-Strasburgo, Conference League, ore 18:45

Vincenti

CRYSTAL PALACE (in Crystal Palace-Aek Larnaca, Conference League, ore 21:00)

(in Crystal Palace-Aek Larnaca, ore 21:00) AZ o PAREGGIO (in AZ-Sparta Praga, Conference League, ore 21:00)

(in AZ-Sparta Praga, ore 21:00) CELTA VIGO O PAREGGIO (in Celta Vigo-Lione, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Genk-Friburgo , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Nottingham Forest-Midtjylland, Europa League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lille-Aston Villa , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Stoccarda-Porto , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Bologna-Roma, Europa League, ore 18:45

Comparazione quota totale (gol + over): 16.18 GOLDBET ; 17.84 SPORTBET; 16.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Fiorentina-Rakow, Conference League, ore 21:00