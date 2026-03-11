Pronostico Real Madrid-Manchester City: occasione Pep contro i Blancos incerottati

Real Madrid-Manchester City è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La frequenza con cui si scontrano queste due corazzate in Champions League è davvero impressionante. Real Madrid e Manchester City si sfidano addirittura per la quinta volta negli ultimi 4 anni – dal 2022 in poi, in sostanza, è un appuntamento fisso – di nuovo nella fase ad eliminazione diretta. Senza dimenticare che si sono già affrontate nella League Phase di questa edizione, a dicembre, quando la squadra di Pep Guardiola la spuntò 2-1 al “Bernabeu”, centrando una vittoria rivelatasi poi fondamentale per chiudere tra le prime otto e bypassare gli spareggi di accesso agli ottavi.

Il Real Madrid, invece, ha chiuso al nono posto del maxi-girone della fase campionato ed è stato costretto a giocare il playoff con il Benfica dell’ex José Mourinho per agganciare gli ottavi. Due sfide entrambe vinte di misura dalle Merengues (0-1 a Lisbona e 2-1 a Madrid), che però non hanno convinto a pieno, conquistando una qualificazione più sofferta del previsto.

In realtà per il Real è un momento decisamente complicato e Alvaro Arbeloa, tecnico che a gennaio ha preso il posto dell’esonerato Xabi Alonso, si sta appigliando alle illuminazioni dei suoi fenomeni per rimanere in corsa per il titolo nella Liga. Venerdì scorso è servito un gol al 94′ per espugnare il Balaidos di Vigo ed avere ragione del Celta (1-2). Se i Blancos avessero mancato i tre punti per la terza volta consecutiva – venivano da due sconfitte con Osasuna e Getafe – il Barcellona capolista sarebbe scappato a +6 e di conseguenza le possibilità di vincere il campionato di conseguenza sarebbero diminuite sensibilmente.

Arbeloa senza Mbappé e Bellingham

Il problema principale del Real Madrid resta l’infermeria affollatissima. Nell’andata contro il City Arbeloa non recupererà né Mbappé né Bellingham, due pilastri della squadra, e non ci saranno neppure Militao, Ceballos e Rodrygo. In forte dubbio Alaba.

Dall’altro lato, invece, Guardiola non ha di queste paturnie. Nel City mancheranno all’appello solo Gvardiol, Lewis e Kovacic ma al tecnico catalano le alternative non mancano, avendo addirittura più opzioni in tutti i reparti.

Anche i Cityzens, come il Real Madrid, sono intenti ad inseguire la capolista del proprio campionato, in questo caso l’Arsenal. Con una gara in meno rispetto ai Gunners, Haaland e compagni sono a -7 dal primo posto e credono più che mai nella rimonta. Non perdono da fine gennaio in tutte le competizioni (11 risultati utili di fila) e nel fine settimana hanno superato pure il turno di FA Cup battendo per la terza volta nel giro di due mesi il Newcastle (1-3 a St James’ Park). Guardiola pensa di schierare il trio Cherki-Marmoush-Doku alle spalle del fromboliere norvegese, autore di 10 gol nelle ultime 10 sfide contro club spagnoli in Champions League. L’attacco dei Blancos sarà composto ancora una volta da Gonzalo Garcia e Vinicius Jr.

Come vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Il City ha già vinto al “Bernabéu” a dicembre e non perde in tutte le competizioni da gennaio. La profondità della rosa di Guardiola è imbarazzante rispetto alle rotazioni forzate dei padroni di casa. Tuttavia, il Real Madrid in Champions ha una mistica che spesso trascende gli infortuni e raramente cade senza lottare tra le mura amiche. I Cityzens cercheranno di ipotecare il passaggio del turno sfruttando le assenze pesanti dei Blancos, ma la storia insegna che dare per morte le Merengues prima del 90′ è l’errore più grande che si possa commettere (lo stesso City ne qualcosa, visto che è stato eliminato negli ultimi due doppi confronti). Il Real infatti un gol davanti al proprio pubblico lo trova quasi sempre, anche nelle serate più buie.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinícius Jr.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2