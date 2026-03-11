Pronostico PSG-Chelsea: con questi numeri vendicarsi sarà complicato

PSG-Chelsea è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In quest’ottavo di finale il PSG campione d’Europa in carica avrà l’opportunità di vendicare la pesante sconfitta subita lo scorso luglio nella finale del primo Mondiale per Club formato extralarge, quando sotto il sole cocente del New Jersey il Chelsea sorprese i transalpini (3-0), impedendogli di aggiungere l’ennesimo trofeo in bacheca in un anno indimenticabile per i tifosi del club parigino, vittoriosi praticamente su tutti i fronti.

Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Enzo Maresca da gennaio non è più l’allenatore dei Blues – sostituito da Liam Rosenior, a sua volta “prelevato” dal club satellite dello Strasburgo – mentre la squadra di Luis Enrique sembra essere la lontana parente di quella che nella primavera del 2025 dava l’impressione di essere quasi invincibile, giocando al tempo stesso un calcio paradisiaco.

In Champions League il PSG non è riuscito a classificarsi tra le prime otto ed è stato costretto a disputare uno spareggio con i connazionali del Monaco. Chi pensava che potesse essere una passeggiata si è dovuto ricredere. Sia all’andata che al ritorno i monegaschi hanno messo in grande difficoltà i detentori della coppa più ambita, perdendo 3-2 in casa e pareggiando 2-2 al Parco dei Principi. Il Monaco si è vendicato dell’eliminazione proprio nello scorso fine settimana, dando l’ennesima lezione ad un PSG troppo brutto per essere vero (1-3). La difesa ha fatto di nuovo acqua e la clamorosa sconfitta casalinga ha permesso al Lens secondo di riportarsi a -1 dal primo posto. Se Luis Enrique voleva chiudere subito i conti in Ligue 1 per potersi concentrare sulla Champions League, non è stato accontentato dai suoi. Per confermarsi campioni di Francia la sensazione è che ci sarà da battagliare.

Blues, con Rosenier sconfitte solo con l’Arsenal

Dall’altro lato abbiamo un Chelsea che sotto la guida di Rosenior – subentrato a Maresca a metà gennaio – ha perso solo tre partite, tutte con l’Arsenal capolista della Premier League, tra League Cup e campionato.

Per il resto i Blues stanno facendo di tutto per rimanere attaccati al treno Champions in una lotta che, turno dopo turno, diventa sempre più aspra. Enzo Fernandez e compagni sono quinti ma hanno gli stessi punti del Liverpool e davanti Manchester United e Aston Villa distano appena tre lunghezze.

Dopo il roboante 4-1 nello scontro diretto con i Villans di Unai Emery, nel fine settimana i londinesi non si sono affatto “rilassati” nel match di FA Cup con il Wrexham. L’ambizioso club di Championship ha costretto i Blues a giocare i supplementari, scombinando i piani di Rosenior che avrebbe voluto tenere in panchina i titolari in vista della trasferta parigina.

Il Chelsea che scenderà in campo al Parco dei Principi sarà ovviamente molto diverso rispetto a quello di sabato. In attacco dal 1′ riecco Joao Pedro, autore di 11 gol nelle ultime 12 partite, mentre Garnacho e Neto si contenderanno una maglia sulla corsia mancina. In difesa si rivedrà Fofana, niente da fare invece per Estevao e Gittens. Dall’altro lato, Luis Enrique dovrebbe recuperare sia Marquinhos che Joao Neves. Indisponibile il solo Fabian Ruiz.

Come vedere PSG-Chelsea in diretta tv e in streaming

PSG-Chelsea è in programma mercoledì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG sta attraversando il momento più delicato della gestione Luis Enrique. La difesa concede troppo (7 gol subiti tra spareggio e campionato col Monaco) e la pressione del Lens in Ligue 1 sta togliendo serenità.

Tuttavia, i parigini in casa restano un’autorità e recuperano pezzi da novanta come Marquinhos e Joao Neves. Il Chelsea di Rosenior è una squadra in salute, trascinata da un Joao Pedro in stato di grazia (11 gol nelle ultime 12), ma paga una fragilità difensiva cronica: una sola porta inviolata nelle ultime 14 gare. Con l’orgoglio dei campioni d’Europa feriti e la spinta del pubblico di casa, il PSG parte favorito, ma il Chelsea ha le armi per colpire in ripartenza. La qualità offensiva dei transalpini dovrebbe prevalere sulla distanza, ma il Chelsea uscirà dal campo con la consapevolezza di poter ancora dire la sua nel match di ritorno a Stamford Bridge. Per quanto riguarda i gol, la tendenza di entrambe le squadre a concedere occasioni suggerisce un match dove i portieri saranno protagonisti.

Le probabili formazioni di PSG-Chelsea

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola.

CHELSEA (4-2-3-1): Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2