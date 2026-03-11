Pronostico Bodø/Glimt-Sporting CP: la favola giallonera può continuare

Bodø/Glimt-Sporting CP è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel giro di pochi anni il Bodø/Glimt è diventato una bellissima realtà del calcio europeo. Da squadra semisconosciuta, i norvegesi si sono fatti notare facendo molto bene in tutte le competizioni continentali che hanno avuto l’opportunità di giocare. Tutto ciò grazie ad un progetto sostenibile e ad un’idea di gioco ben precisa portata avanti da un allenatore, Kjetil Knutsen, che siede su quella panchina addirittura dal 2018. E chi pensava che la Champions League fosse un palcoscenico troppo grande per i gialloneri, si è dovuto ricredere: il Bodø, alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della coppa dalle grandi orecchie, si ritrova tra le prime 16 dopo aver fatto fuori la finalista della scorsa edizione, l’Inter, battuta clamorosamente sia in Norvegia (3-1) che a San Siro (1-2).

Gli scandinavi avevano lasciato tutti a bocca aperta anche nella League Phase, in particolar modo nella seconda parte: pareggio (2-2) a Dortmund con il Borussia e due vittorie di fila contro Manchester City (3-1) e Atletico Madrid (1-2). Una squadra, insomma, che oltre a sfruttare le condizioni climatiche ed il campo di gioco sintetico durante le partite casalinghe, è stata capace pure di farsi valere in trasferta non contraddicendo mai i propri principi, neppure contro le big d’Europa. Bodø che adesso ha l’opportunità di scrivere un’altra pagina di storia: l’ottavo di finale con lo Sporting CP non è certo di quelli impossibili. L’obiettivo è ottenere un risultato utile in casa per poi giocarsi il tutto per tutto a Lisbona tra una settimana.

Portoghesi distratti dal campionato?

Nel frattempo il campionato in Norvegia sta per ricominciare: il Bodø ha già esordito in NM Cup (la copa nazionale) piegando 2-1 il Molde ma la prima di Eliteserien è stata rinviata per permettere ai gialloneri di dedicarsi solo alla Champions League.

Lo Sporting, invece, già qualificato agli ottavi grazie ad una sontuosa League Phase – i lusitani hanno chiuso al settimo posto con 16 punti, meglio di Real Madrid e PSG per intenderci – è in piena bagarre per il titolo portoghese.

Solo 4 punti lo separano dalla capolista Porto, anche se i rivali cittadini del Benfica restano alle calcagna. Nel weekend gli uomini di Rui Borges non sono andati al di là di un pareggio in casa del Braga (2-2), non approfittando dell’altro nulla di fatto nello scontro diretto tra Benfica e Porto: un peccato, perché in caso di vittoria avrebbero rosicchiati altri punti ai Dragoni. Biancoverdi che in ogni caso sono imbattuti in patria dallo scorso 6 gennaio, mentre in campionato non perdono addirittura da agosto. Rui Borges in Norvegia non avrà i due squalificati Araujo e Pedro Gonçalves ma sono in forte dubbio anche Mangas e Ioannidis, non al meglio dal punto di vista fisico. Il Bodø invece dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo.

Come vedere Bodø/Glimt-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Bodø/Glimt-Sporting CP è in programma mercoledì alle 21:00 all’Aspmyra Stadion di Bodø, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Sottovalutare il Bodø nel 2026 è un errore che Kjetil Knutsen ha già fatto pagare carissimo a Guardiola, Simeone e Chivu. I norvegesi giocano a memoria e arrivano a questo match in ottime condizioni fisiche e con il morale alle stelle dopo aver demolito l’Inter.

Lo Sporting, però, è una squadra che sa il fatto suo: solidità lusitana, percorso quasi netto in Europa e una fame di titolo nazionale che non ne intacca la lucidità internazionale. Senza Pedro Gonçalves, Rui Borges perde fantasia, ma la sua squadra resta una macchina da gol che in trasferta non rimane a secco quasi mai: nelle competizioni Uefa non ha segnato solo in una delle ultime 14 partite disputate lontano da Lisbona. Non è da escludere l’ennesimo colpaccio interno dei gialloneri, ma il valore dello Sporting suggerisce che i portoghesi usciranno indenni (o quasi) dalla gita artica, rimandando il verdetto al ritorno in Portogallo. Ipotizziamo in ogni caso una gara ad alto punteggio e con entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Bodø/Glimt-Sporting CP

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; João Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Luis Guilherme; Luis Suárez.

Bodo/Glimt-Sporting CP: chi vince? Bodo/Glimt

Pareggio

Sporting CP View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1