Pronostico West Bromwich-Southampton: la quindicesima di fila

West Bromwich-Southampton è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
Non conosce la vittoria da quattordici turni il West Bromwich, una squadra che si ritrova pericolosamente proprio fuori la zona retrocessione e che mercoledì sera si potrebbe ritrovare dentro. Anche perché, la questione Southampton, si potrebbe serenamente risolvere a favore della squadra ospite.
Sì, perché il club che lo scorso anno ha battuto negativamente tutti i record della Premier, con una retrocessione sicura già a dicembre, è in lotta per un posto nei playoff. I quattro punto di distacco sono colmabili, ma molto, se non tutto, passa da questa partita contro una squadra in profonda crisi e che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione complicata. Anche perché, il Southampton, sta vivendo quello che è il miglior momento di forma della propria annata con una serie di dieci risultati utili di fila che hanno rilanciato tutto e tutti. Insomma, anche i diversi stati d’animo – una che non vince mai, l’altra che vince sempre – ci spingono a dire che il colpo esterno è nell’ordine delle cose.
Come vedere West Bromwich-Southampton in diretta tv e streaming
La sfida West Bromwich-Southampton, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Comparazione quote
La vittoria del Southampton è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Continua l’ascesa del Southampton che si candida per essere una delle squadre a fare i playoff alla fine della regular season. In questo momento storico non ci sono possibilità che i padroni di casa mettano il bastone tra le ruote.
Le probabili formazioni di West Bromwich-Southampton
WEST BROMWICH (4-2-3-1): O’Leary; Imray, Campbell, Taylor, Styles; Price, Molumby, Diakite, Bostock; Dike, Heggebo.
SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Bragg, Charles, Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
