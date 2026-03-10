Pronostico Stoke-Ipswich: rimane aperta la corsa alla promozione diretta

Stoke-Ipswich è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
Quattro risultati utili di fila: sette gol fatti uno solo subito. Il momento dell’Ipswich è sicuramente importante ed è una squadra che guarda con molto interesse alla classifica della Championship: rimangono delle possibilità di prendersi la promozione diretta alla Premier League.
L’impegno di martedì sera contro lo Stoke in trasferta non è insuperabile: i padroni di casa si affacciano a questo match dopo due sconfitte di fila e hanno soprattutto una classifica serena. Salvezza raggiunta da un pezzo e nessuna possibilità di rientrare dentro la corsa ai playoff. Insomma, da qui alla fine dell’anno saranno poche le motivazioni che spingeranno i biancorossi in questo campionato. Crediamo fortemente che la voglia ospite di riuscire a rimanere in corsa per la promozione possa fare nettamente la differenza in questo match.
Anche perché, stando ai numeri, l’Ipswich potrebbe avere una classifica migliore: parliamo intanto del secondo miglior attacco del campionato e della migliore difesa con 35 gol subiti. Quindi anche le statistiche sono dalla parte della squadra ospite. Che dovrebbe riuscire nel colpaccio esterno.
Come vedere Stoke-Ipswich in diretta tv e streaming
La sfida Stoke-Ipswich, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Comparazione quote
La vittoria dell’Ipswich è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
La migliore difesa dovrebbe fare la differenza anche in questa partita. Ipswich vincente e che mantiene aperte le speranze di una promozione diretta nel massimo campionato.
Le probabili formazioni di Stoke-Ipswich
STOKE (4-2-3-1): Simkin; Wilmot, Phillips, Gibson, Bocat; Nzonzi, Seko; Manhoef, Bae, Rak-Sakyi; Smit.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Davis; Matusiwa, Neil; Egeli, Nunez, Clarke; Hirst.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
