Pronostico Newcastle-Barcellona: finisce come nella League Phase

Per la seconda in stagione sarà di nuovo Newcastle contro Barcellona. Magpies e blaugrana si erano sfidati già nella League Phase: lo scorso settembre, a St James’ Park, la spuntò 2-1 la corazzata di Hansi Flick grazie ad una doppietta dell’ex Man United Rashford. Il gol della bandiera di Gordon, allo scoccare del 90′, servì solo per rendere la sconfitta meno amara.

Eppure, nonostante quel ko, gli uomini di Eddie Howe sono riusciti a chiudere tra le prime 24 e a superare pure lo spareggio con gli azeri del Qarabag (battuti nettamente con punteggio complessivo mostruoso di 9-3). Un doppio successo che ha permesso al Newcastle di staccare il pass per gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie, un traguardo finora mai raggiunto dal club inglese, entrato in una nuova dimensione dopo l’acquisizione nel 2021 da parte del fondo saudita Pif. Un significativo record che però non basta per vedere il bicchiere mezzo pieno in una stagione caratterizzata dai risultati troppo contrastanti. Le Magpies vivono sulle montagne russe, alternando periodi felici ad altri disastrosi: nelle ultime sette giornate di Premier League hanno incassato ben 5 sconfitte, striscia in cui peraltro non hanno mai tenuto la porta inviolata.

Il Newcastle è reduce dalla doppia sfida, tra campionato ed FA Cup, con i due club di Manchester: alla vittoria al fotofinish con i Red Devils ottenuta nell’ultimo turno infrasettimanale di Premier League, ha fatto seguito il ko casalingo per 3-1 di sabato scorso contro i Cityzens di Guardiola, capaci di estromettere i bianconeri pure dalla coppa più prestigiosa dopo averlo fatto in League Cup.

Difficilmente il prossimo anno il Newcastle rigiocherà l’Europa, almeno quella che conta. In campionato le Magpies sono solamente dodicesime, con 9 punti da recuperare sulla sesta.

Il Barça sembra aver ritrovato solidità

Il Barcellona invece sta entrando bene nella fase clou della stagione. In Liga i blaugrana occupano il primo posto, a +4 sugli acerrimi rivali del Real Madrid, che stanno commettendo qualche passo falso di troppo. Flick in poche settimane ha seminato le Merengues: pesanti le tre vittorie di fila, soprattutto quella di sabato a Bilbao contro l’Athletic, decisa da una prodezza di Lamine Yamal. Da segnalare anche i tre clean sheet nelle ultime quattro gare, un numero non banale per una squadra come il Barça che oltre a segnare tanto subisce spesso molti gol (delle prime 13 nella League Phase di Champions nessuna ne ha incassati più dei blaugrana, 14, che al tempo stesso hanno chiuso il maxi-girone con il secondo miglior attacco, realizzando ben 22 reti in 8 partite).

Flick ci sta riuscendo nonostante alcune assenze non proprio trascurabili: a Newcastle non ci saranno i vari Gavi, Koundé, Balde, de Jong e Christensen. Il Newcastle invece continua ad essere orfano di Bruno Guimaraes: senza il brasiliano i bianconeri faticano tanto a ritrovare equilibrio.

Il pronostico

Il Newcastle è una squadra indecifrabile. L’assenza prolungata di Bruno Guimaraes ha tolto l’anima al centrocampo di Howe, che ora dovrà vedersela con la macchina da gol di Flick. Il Barcellona, trascinato dal talento purissimo di Yamal, arriva con la fiducia di chi ha quasi blindato il primato in Spagna, ma porta con sé un paradosso europeo: segna tantissimo ma non mantiene la porta inviolata da 11 partite di Champions. Considerando che il Newcastle in casa trasforma St James’ Park in una bolgia e che il Barça ha assenze pesanti in difesa (Koundé, Balde, Christensen), lo spettacolo sembra assicurato. La tendenza del Barcellona a subire gol in Europa, unita alla necessità delle Magpies di osare davanti al proprio pubblico, rende quasi scontata una partita ricca di reti da entrambe le parti. La combo Gol+Over 2.5 è da provare.

Le probabili formazioni di Newcastle-Barcellona

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Botman, Thiaw, Burn; Joelinton, Tonali, Ramsey; Barnes, Gordon, Elanga.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Eric Garcia, Cubarsì, Gerard Martin; Pedri, Bernal; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2