Pronostico Middlesbrough-Charlton: è la partita da non sbagliare

Middlesbrough-Charlton è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
La classica partita da non sbagliare, quella che si può rivelare decisiva per il finale di stagione. Il Middlesbrough, secondo in classifica, che ha 4 punti di vantaggio rispetto alla terza (la prima che va ai playoff) ospita un Charlton che ormai è quasi salvo.
Sono quelle partite, queste, che un po’ di insidie le nascondono. Vuoi o non vuoi la pressione è altissima tra i padroni di casa che sognano la promozione diretta e che meriterebbero anche per quello che hanno fatto fino ad oggi. Ma il fatto che gli ospiti siano liberi da pensieri potrebbe creare qualche grattacapo. Il classico spartiacque, questa è anche la sensazione tra i tifosi di casa. Che spingeranno la propria squadra a vincere una partita fondamentale.
Ci riuscirà questa squadra a sfruttare la situazione? Crediamo di sì. Crediamo che il Middlesbrough possa riuscire a portare questi tre punti dalla propria parte.
Come vedere Middlesbrough-Charlton in diretta tv e streaming
La sfida Middlesbrough-Charlton, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Comparazione quote
La vittoria del Middlesbrough è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
I padroni di casa, in coabitazione con un’altra squadra, hanno la migliore difesa del campionato. Un fatto importante. E come detto prima crediamo che il Middlesbrough possa riuscire a costruire una vittoria decisiva, una di quelle che possono indirizzare del tutto la stagione. Senza subire gol, ovvio.
Le probabili formazioni di Middlesbrough-Charlton
MIDDLESBROUGH (4-1-4-1): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Morris; Sarmiento, Hackney, Browne, McGree; Strelec.
CHARLTON (3-5-2): Mannion; Ramsay, Jones, Bell; Clarke, Carey, Coventry, Docherty, Chambers; Kelman, Dykes.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0
