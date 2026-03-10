Pronostico Atletico Mineiro-Internacional: prima vittoria dopo la baraonda

Atletico Mineiro-Internacional è una partita della quinta giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.

Appaiate a quota due punti in classifica dopo quattro giornate, Atletico Mineiro e Internacional è evidente non abbiano iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Ma almeno per i padroni di casa, forse, è arrivato il momento di centrare la prima vittoria. Dopo quello che è successo comunque nella finale del campionato Mineiro, appunto, contro il Cruzeiro, c’è una situazione da gestire.

Una vera e propria baraonda finale con 23 cartellini rossi estratti. Una situazione mai vista e un record. Non sappiamo come questa squadra gestirà le emozioni e le condanne che sono arrivate da tutto il mondo per lo spettacolo visto. Ma di certo se ne discuterà ancora parecchio.

I padroni di casa, hanno dei giocatori che in qualsiasi momento possono riuscire a fare la differenza. Dopo aver vissuto un momento positivo, l’Internacional ne sta attraversando uno che vorrebbe presto mettersi alle spalle. Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre, anche contro squadre sulla carta nettamente inferiori che hanno lasciato pure dei dubbi, si scrive in Brasile, sulla gestione tecnica. Un’altra sconfitta potrebbe aprire anche degli scenari non positivi per l’attuale allenatore, e non sembra che tutti in questo momento stiano remando dalla stessa parte.

Una serie di situazioni, insomma, che ci spingono a dire che l’Atletico Mineiero ha la seria e reale possibilità di centrare la sua prima vittoria in questo campionato e lasciare le parti basse della classifica.

Come vedere Atletico Mineiro-Internacional in diretta tv e in streaming La sfida valida per la quinta giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Internacional, in programma mercoledì alle 23, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Atletico Mineiro è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Prima gioia per i padroni di casa: la quota altissima, inoltre, ci spinge a dire che basta solamente l’1 per essere quasi sicuri di andare a segno. Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Internacional ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Victor Hugo, Lodi; Franco, Hugo; Cisse, Bernard, Dudu; Hulk.

INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomez, Mercado, Victor, Allex; Ronaldo, Paula; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Borre. POSSIBILE RISULTATO: 2-1