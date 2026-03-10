I pronostici di martedì 10 marzo: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di martedì 10 marzo, al via l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati
Prendono oggi il via gli ottavi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. Alle 18:45 il Galatasaray, dopo avere eliminato la Juventus, sfida il Liverpool puntando come nello scorso turno sul fattore “Ali Sam Yen”. I Reds, mai continui nel rendimento nel corso di questa stagione, rischiano su un campo così caldo, in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol.
Alle 21:00 toccherà ad altre due squadre di Premier League. Il Tottenham, che in campionato è addirittura in zona retrocessione, non sembra in grado di resistere all’Atletico Madrid che ha pure maggiore esperienza a questi livelli. Il Newcastle pure è stato deludente finora in campionato, ma in partita secca in casa potrebbe anche rendere la vita difficile al Barcellona che parte comunque favorito.
I pronostici sulle altre partite
In campo andrà anche l’ultima italiana rimasta in corsa, l’Atalanta, che ha nel Bayern Monaco un ostacolo insormontabile: le uniche speranze di passaggio del turno passano da questa partita di andata in cui comunque gli orobici appaiono in grado di segnare almeno un gol ai bavarsi.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Galatasaray-Liverpool, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- WATFORD (in Sheffield Wednesday-Watford, Championship, ore 20:45)
- STEVENAGE (in Stevenage-Leyton Orient, League One, ore 20:45)
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Tottenham, Champions League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Newcastle-Barcellona, Champions League, ore 21:00
- Mansfield Town-Reading, League One, ore 20:45
- AFC Fylde-AFC Telford, National League, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Galatasaray-Liverpool, Champions League, ore 18:45
- Atalanta-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
- Barrow-Bristol Rovers, League Two, ore 20:45
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Almeria-Cultural Leonesa, Liga Adelante, ore 20:30
