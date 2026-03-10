I pronostici di martedì 10 marzo: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di martedì 10 marzo, al via l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati

Prendono oggi il via gli ottavi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. Alle 18:45 il Galatasaray, dopo avere eliminato la Juventus, sfida il Liverpool puntando come nello scorso turno sul fattore “Ali Sam Yen”. I Reds, mai continui nel rendimento nel corso di questa stagione, rischiano su un campo così caldo, in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol.

Alle 21:00 toccherà ad altre due squadre di Premier League. Il Tottenham, che in campionato è addirittura in zona retrocessione, non sembra in grado di resistere all’Atletico Madrid che ha pure maggiore esperienza a questi livelli. Il Newcastle pure è stato deludente finora in campionato, ma in partita secca in casa potrebbe anche rendere la vita difficile al Barcellona che parte comunque favorito.

I pronostici sulle altre partite

In campo andrà anche l’ultima italiana rimasta in corsa, l’Atalanta, che ha nel Bayern Monaco un ostacolo insormontabile: le uniche speranze di passaggio del turno passano da questa partita di andata in cui comunque gli orobici appaiono in grado di segnare almeno un gol ai bavarsi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Galatasaray-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Vincenti

WATFORD (in Sheffield Wednesday-Watford, Championship, ore 20:45)

(in Sheffield Wednesday-Watford, ore 20:45) STEVENAGE (in Stevenage-Leyton Orient, League One, ore 20:45)

(in Stevenage-Leyton Orient, ore 20:45) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Tottenham, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.





Più info Bonus Benvenuto: fino a 12050€ Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C. 12.050€ Verificata





Più info Bonus Benvenuto: fino A 200€ Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito 50€ Verificata





Più info Bonus Benvenuto: fino A 200€ SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro 50€ Verificata





Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Champions League, ore 21:00 Mansfield Town-Reading , League One, ore 20:45

, League One, ore 20:45 AFC Fylde-AFC Telford, National League, ore 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Liverpool , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Atalanta-Bayern Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Barrow-Bristol Rovers, League Two, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 15.74 GOLDBET ; N.D SPORTBET; 15.74 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Almeria-Cultural Leonesa, Liga Adelante, ore 20:30