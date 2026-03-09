Pronostico West Ham-Brentford: la testa è alla salvezza

West Ham-Brentford è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’obiettivo principale del West Ham è sicuramente quello di raggiungere la salvezza. I padroni di casa, dopo un avvio davvero complicato, stanno cercando in tutti i modi di rimanere a galla e c’è da dire che ci stanno riuscendo. E le energie, ovviamente e giustamente, sono destinate tutte al campionato.

Il Brentford, invece, grossi problemi di classifica non ne ha. Anzi, fino al momento in Inghilterra è stata una di quelle squadre che ha maggiormente sorpreso non solo per i risultati ma anche per il gioco espresso. E si sa, adesso che si è in ballo in una manifestazione così importante e senza pensieri di classifica, allora sarebbe davvero divertente riuscire ad andare avanti. Le ultime due gare inoltre che gli ospiti hanno giocato su questo campo hanno portato altrettante vittorie. Una striscia importante aperta che è da prendere in assoluta considerazione. Ma ripetiamo: il nodo principale di questa partita è fatto che il West Ham – che adesso è a pari punti col Nottingham in campionato – debba pensare solo ed esclusivamente ad una cosa senza rischiare nulla. Né cali di concentrazione e nemmeno rischiare infortuni. Ad un certo punto, vedendo che la partita potrebbe prendere davvero la via ospite, non ci sarà nemmeno la forza e la voglia di reagire.

Come vedere West Ham-Brentford in diretta tv e streaming

La sfida West Ham-Brentford, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma lunedì alle 20:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Brentford è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.58 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Ovviamente per i motivi che vi abbiamo raccontato prima crediamo che il Brentford possa riuscire nel colpaccio esterno con annesso passaggio del turno. Una gara comunque da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di West Ham-Brentford

WEST HAM (4-4-2): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Scarles; Bowen, Fernandes, Magassa, Summerville; Wilson, Castellanos.

BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Kayode, Pinnock, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2