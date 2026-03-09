Pronostico Sheffield Wednesday-Watford: quota da non credere

Sheffield-Watford è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

Sì, è sicuramente vero che contro lo Sheffield vincono tutte, ma in questo martedì dedicato al campionato lo Swansea, prendendosi tre punti, può avvicinare la zona playoff. E siccome ancora c’è del tempo per la fine del campionato, mantenere vive le speranze non sarebbe proprio male per la squadra ospite.

Peggior attacco del campionato, peggiore difesa, quattordici sconfitte di fila e una penalizzazione che dice -7 in classifica fino al momento. Lo Sheffield sta vivendo la peggiore stagione della propria storia, probabilmente, una serie di vicissitudini che hanno portato a tutto questo e all’orizzonte non si vede nulla di buono. La retrocessione è sicura da un pezzo e questa squadra non ha mai avuto, giustamente, la forza, di reagire a tutto. Ed è normale adesso anche cercare, per le squadre che la vanno ad affrontare, di non infierire. Detto questo è una partita oggettivamente scritta con una vittoria ospite ed è una partita che ha davvero una quota clamorosa per quanto riguarda il due. Non crediamo nemmeno ai nostri occhi, onestamente.

Come vedere Sheffield-Watford in diretta tv e streaming

La sfida Sheffield-Watford, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Il pronostico

Con una classifica del genere e una situazione del genere la vittoria del Watford, quotata quasi 1,50 volte la posta, è clamorosa ed è assolutamente da prendere. Incredibile.

Le probabili formazioni di Sheffield-Watford

SHEFFIELD (4-2-3-1): Charles; Palmer, Iorfa, Otegbayo; Ndala, Heskey, Ingelsson, Thornton, Adaramola; Lowe, Yates.

WATFORD (4-3-3): Selvik; Ngakia, Abankwah, Pollock, Mfuni; Louza, Mendy; Irankunda, Kayembe, Chakvetadze; Kjerrumgaard

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3