Pronostico Sheffield Wednesday-Watford: quota da non credere

di

Sheffield-Watford è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico 

Sì, è sicuramente vero che contro lo Sheffield vincono tutte, ma in questo martedì dedicato al campionato lo Swansea, prendendosi tre punti, può avvicinare la zona playoff. E siccome ancora c’è del tempo per la fine del campionato, mantenere vive le speranze non sarebbe proprio male per la squadra ospite.

Pronostico Sheffield-Watford
Pronostico Sheffield-Watford: quota da non credere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Peggior attacco del campionato, peggiore difesa, quattordici sconfitte di fila e una penalizzazione che dice -7 in classifica fino al momento. Lo Sheffield sta vivendo la peggiore stagione della propria storia, probabilmente, una serie di vicissitudini che hanno portato a tutto questo e all’orizzonte non si vede nulla di buono. La retrocessione è sicura da un pezzo e questa squadra non ha mai avuto, giustamente, la forza, di reagire a tutto. Ed è normale adesso anche cercare, per le squadre che la vanno ad affrontare, di non infierire. Detto questo è una partita oggettivamente scritta con una vittoria ospite ed è una partita che ha davvero una quota clamorosa per quanto riguarda il due. Non crediamo nemmeno ai nostri occhi, onestamente.

Come vedere Sheffield-Watford in diretta tv e streaming

La sfida Sheffield-Watford, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria dello Swansea è quotata 1.43 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Con una classifica del genere e una situazione del genere la vittoria del Watford, quotata quasi 1,50 volte la posta, è clamorosa ed è assolutamente da prendere. Incredibile.

Le probabili formazioni di Sheffield-Watford

SHEFFIELD (4-2-3-1): Charles; Palmer, Iorfa, Otegbayo; Ndala, Heskey, Ingelsson, Thornton, Adaramola; Lowe, Yates. 
WATFORD (4-3-3): Selvik; Ngakia, Abankwah, Pollock, Mfuni; Louza, Mendy; Irankunda, Kayembe, Chakvetadze; Kjerrumgaard

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3

