Pronostico Portsmouth-Swansea: non c’è due senza tre

Portsmouth-Swansea è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

Da un lato c’è una squadra che deve ancora raggiungere i punti per essere sicura di rimanere in questo campionato; dall’altro ce n’è un’altra che ha ormai messo il bottino in cassaforte e che ha poche motivazioni. E poi c’è anche il rendimento esterno che ci dice come il Portsmouth sia favorito in questo momento.

Sì, perché gli ospiti dello Swansea ormai hanno fatto quello che dovevano fare in questa annata. Una squadra che ha 49 punti e che si ritrova a metà classifica e che non deve guardarsi più né avanti e né dietro. Mentre i padroni di casa di punti ne hanno 40, e l’ultima squadra ad oggi che retrocederebbe è a quota 35 (il Leicester, che potrebbe anche vincere martedì sera) e quindi molto vicina alla situazione. Dicevamo del cammino esterno dello Swansea: nelle ultime due uscite ha perso – e non ha segnato – nelle ultime cinque ha collezionato quattro sconfitte (e una vittoria) che fanno capire come ci siano davvero poche possibilità che questo cammino possa migliorare. Almeno, servirebbe avere una forza importante, magari dettata pure dalla classifica, che invece è davvero tranquilla. Insomma, si profila la terza sconfitta di fila esterna in una gara nella quale le motivazioni, è evidente, dovrebbero decisamente fare la differenza.

Come vedere Portsmouth-Swansea in diretta tv e streaming

La sfida Portsmouth-Swansea, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Portsmouth è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.77 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Padroni di casa vincenti in una gara da meno di tre reti complessive. Poche possibilità, realmente, che questo match possa finire in maniera diversa rispetto ad un’affermazione dei Portsmouth. Le motivazioni faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Swansea

PORTSMOUTH (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Segecic, Alli; Bishop.

SWANSEA (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Nunes, Eom, Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1