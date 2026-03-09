Pronostico Leicester-Bristol City: la vittoria per la salvezza

Leicester-Bristol è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

Una nobile decaduta del calcio inglese, una squadra che lo scorso anno è retrocessa, che si ritrova a lottare per la salvezza in Championship. Certo, forse nobile decaduta è troppo, ma tutti ricordiamo quello che ha combinato questa squadra con Ranieri in panchina. Ebbene, tutto è cambiato.

Sono undici le partite senza vittorie per i padroni di casa. Un’eternità. Una squadra che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori. Contro l’Ipswich, però, la scorsa settimana, è arrivato un pareggio in trasferta sul campo dell’Ipswich. Un segnale di una squadra comunque viva che ha bisogno di una vittoria contro il Bristol per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica. E contro un Bristol che non se la passa benissimo – quattro sconfitte nelle ultime cinque – la situazione potrebbe anche essere favorevole. Altrimenti il cammino si complicherebbe e pure tanto. Non c’è altra via. Non c’è altra possibilità per cercare di tenere vivo il discorso salvezza. Ma nei momenti così determinanti della stagione una squadra che ci crede viene fuori. E non crediamo ci sia momento migliore, e più importante di questo, per farlo.

Come vedere Leicester-Bristol in diretta tv e streaming

La sfida Leicester-Bristol, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Leicester è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Leicester vincente dentro una gara da almeno un gol per squadra. Per i padroni di casa è arrivato il momento di ritrovare una vittoria che manca da undici turni per rimanere in corsa per la salvezza.

Le probabili formazioni di Leicester-Bristol

LEICESTER (3-4-2-1): Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, James; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Daka.

BRISTOL (4-2-3-1): Vitek; Tanner, Eile, N. Borges; Earthy; Knight, Bird, Pring; Twine, Riis, Armstrong.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1