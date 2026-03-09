Pronostico Lazio-Sassuolo: debutto da sogno per il nuovo portiere

Lazio-Sassuolo è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Coppa Italia ha fatto vedere una Lazio viva. Così come lo è il Sassuolo, c’è da dirlo, avanti di quattro punti in classifica rispetto alla squadra di Sarri. Grosso sta lavorando bene, anche se per il match di lunedì sera dovrà fare a meno di Pinamonti davanti, squalificato.

I biancocelesti invece hanno perso Provedel da qui alla fine dell’anno: il portiere si opererà martedì alla spalla e ha chiuso in anticipo la sua stagione. In porta ci sarà il giovane Motta, arrivato dalla Reggiana al posto di Mandas nel corso del mercato invernale, e che quindi debutterà nella massima serie. Diciamo che non è un buon viatico, questo. Ma prima o poi la Lazio davanti al proprio pubblico (o per meglio dire all’Olimpico, visto che sono duemila più o meno i biglietti venduti) una partita la dovrà vincere. Sarebbe la seconda dell’anno – solamente il Genoa è caduto all’ultimo respiro – e sicuramente metterebbe nelle condizioni, Sarri, di lavorare con serenità in vista non tanto della gara contro il Milan della prossima settimana, ma soprattutto per iniziare a preparare al meglio la sfida contro la Dea – lontanissima nel tempo – che varrebbe l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Il Sassuolo è sereno. La salvezza ormai è raggiunta e cercherà, libero da ogni pensiero, di portare a casa un risultato positivo. Anche se l’ultima vittoria all’Olimpico contro la Lazio è del 2020, sei anni fa. Per il resto mai una gioia. Dovrebbe essere così anche lunedì sera.

Il pronostico

Ci aspettiamo una Lazio vincente, dentro una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorsvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1