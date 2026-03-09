Pronostico Galatasaray-Liverpool: lo spettacolo è assicurato

Galatasaray-Liverpool è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Eliminando la Juventus – a Torino probabilmente il Galatasaray ha giocato una delle partite più brutte della sua storia recente – i turchi hanno raggiunto gli ottavi di finale di Champions League tredici anni dopo. Allora erano stati eliminati, poi, da un’altra squadra inglese, il Chelsea.

Un rigore di Osimhen, lo scorso 30 settembre, aveva permesso al Gala di avere la meglio sui Reds nella prima fase di questa manifestazione. C’è da dire che i giallorossi di Turchia hanno vinto due volte (e perse altrettanto) contro squadra del Regno Unito nell’andata di finale degli ottavi. Un ruolino comunque positivo, se guardiamo poi a quelli che sono i reali valori dei campionati e delle rose. E anche il pubblico amico potrebbe sicuramente aiutare in tutto questo. Ci aspettiamo una gara con molti gol, perché otto delle ultime dieci partite del Gala hanno regalato almeno tre reti complessive. E anche il Liverpool, in quattro delle ultime cinque è uscito dal campo con almeno tre gol alla fine dei novanta minuti. Il fattore ambientale potrebbe sicuramente essere determinante in questo match.

Anche perché non è il Liverpool dello scorso anno quello che si presenterà in Turchia. Una squadra che sì, ha comunque le qualità per arrivare in fondo a questa Champions e lo sappiamo, ma quest’annata è stata macchiata sin da subito da un atteggiamento che oseremmo dire quasi di sufficienza in alcune circostanze. Una situazione che non lascia dormire sonni tranquilli. Ora, pensare comunque che il Gala possa vincere di nuovo ci pare un poco azzardato. Quindi sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come la pensiamo.

Come vedere Galatasaray-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Galatasaray-Liverpool è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico Diamo fiducia al Gala che almeno non dovrebbe perdere. Il passaggio del turno si dovrebbe giocare nel match di ritorno. In Turchia il pareggio ci pare il risultato che potrebbe venire fuori, in una gara da almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. POSSIBILE RISULTATO: 2-2