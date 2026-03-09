Pronostico Espanyol-Real Oviedo: l’Europa rimane alla portata

Espanyol-Real Oviedo è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Le possibilità che il Real Oviedo si possa salvare – sono nove i punti di distacco rispetto alla prima che è fuori dalla zona retrocessione – sono ovviamente ridotte al lumicino. Diciamo che ormai nemmeno gli ospiti ci credono più. E sì, in questa partita, non solo le qualità tecniche faranno sicuramente la differenza, ma anche le motivazioni ci metteranno del loro.

Un cammino importante quello dell’Espanyol fino al momento. Un cammino che ha portato i padroni di casa a giocarsi una qualificazione per le prossime coppe europee. In caso di vittoria infatti i catalani andrebbero ad un solo punto dal Celta Vigo che occupa il sesto posto. Quindi con enormi possibilità non solo di giocarsi la Conference, ma anche l’Europa League. Detto questo, è evidente che contro il fanalino di coda il compito dei biancoazzurri sia molto semplice. Anche perché c’è da invertire un cammino che si è complicato nel corso delle ultime settimane con una sola vittoria in casa nelle ultime cinque sfide. Tre sconfitte di fila, e un pareggio – l’ultimo – non sono certo un ottimo biglietto da visita. Insomma, una riscossa che ci pare possa venire fuori senza chissà quali particolari problemi. Una riscossa che porterà l’Espanyol a giocarsi di nuovo le possibilità europee da qui alla fine dell’anno.

Come vedere Espanyol-Real Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Real Oviedo, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 1.87 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Il momento negativo alza sicuramente la quota della vittoria per i padroni di casa che, secondo il nostro modesto avviso, ci pare scontata. Motivazioni e qualità tecniche faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Espanyol-Real Oviedo

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; K Garcia.

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1