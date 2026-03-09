Pronostici Lazio-Sassuolo: marcatore e tiri in porta

Lazio-Sassuolo, i pronostici dell’incontro: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte
Reduce dal pirotecnico pareggio in Coppa Italia con l’Atalanta, con poco da chiedere ad un campionato avaro di spunti concreti la Lazio ospita il Sassuolo di grosso, in palla e con un’identità di gioco ben precisa alimentata anche dai risultati dell’ultimo mese e mezzo.
Difficilmente i neroverdi si arroccheranno nella propria metà campo a protezione della propria area di rigore; molto più verosimile immaginare un approccio sbarazzino alla contesa il che potrebbe permettere alla Lazio di ritagliarsi interessanti occasioni in contropiede.
Spartito che almeno sulla carta dovrebbe arridere alle qualità di Isaksen che, a secco di gol dalla trasferta di Torino contro la Juventus, può far saltare il banco con una giocata delle sue. Se l’esterno offensivo svedese è una soluzione intrigante in chiave marcatore plus, occhio anche a Berardi e Taylor.
Il capitano del Sassuolo, punto fermo dello scacchiere di Grosso, ha una media di un tiro in porta a partita; contro una squadra che tende a concedere molto (soprattutto se stanca), non è escluso che l’asticella possa essere ancora più alta. Il suo Over 1,5 tiri in porta plus, unito all’Over 0,5 tiro in porta di Taylor, rappresentano due soluzioni invitanti.
Isaksen marcatore plus; Berardi Over 1,5 tiri in porta plus e Taylor Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,61 su Goldbet.
