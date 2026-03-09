I pronostici di lunedì 9 marzo: Serie A, Liga, FA Cup e altri campionati

I pronostici di lunedì 9 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, FA Cup e altri campionati minori
La ventottesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Lazio e Sassuolo. In pochi avrebbero immaginato che a questo punto della stagione la squadra di Grosso si sarebbe ritrovata in classifica davanti a quella di Sarri, e di ben quattro punti. Tra le due ad avere qualche speranza di qualificazione europea sarebbe più il Sassuolo, se non fosse che l’obiettivo stagionale primario era quello della salvezza, già raggiunta a pieni voti.
In attesa del ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Lazio deve provare a risalire la classifica e in questa partita in cui entrambe dovrebbero andare in gol, una sconfitta appare improbabile.
I pronostici sulle altre partite
In FA Cup il Brentford può puntare ad andare fino in fondo contro un West Ham che deve invece pensare più alla Premier League dove c’è una salvezza da conquistare. In Spagna vittorie probabili per Espanyol e Almeria rispettivamente contro Oviedo e Cultural Leonesa.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Egersunds-Aalesund e Jong AZ-FC Emmen, promettono almeno un gol per squadra Kayserispor-Trabzonspor e Tondela-Rio Ave.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in West Ham-Brentford, FA Cup, ore 21:00
Vincenti
- ESPANYOL (in Espanyol-Oviedo, Liga, ore 21:00)
- ALMERIA (in Almeria-Cultural Leonesa, Segunda Division, ore 20:30)
- LAZIO O PAREGGIO (in Lazio-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Egersunds-Aalesund, Coppa di Norvegia, ore 19:00
- Jong AZ-FC Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Kayserispor-Trabzonspor, Super Lig, ore 18:00
- Lazio-Sassuolo, Serie A, ore 20:45
- Tondela-Rio Ave, Serie A, ore 21:15
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Almeria-Cultural Leonesa, Liga Adelante, ore 20:30
