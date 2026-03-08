Pronostico Nizza-Rennes: le fatiche in Coppa fanno la differenza

Nizza-Rennes è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante quattro partite senza vittorie – e la classifica che dice quart’ultimo posto con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione – il Nizza durante la settimana ha conquistato, dopo i calci di rigore, l’accesso alla semifinale di Coppa di Francia. Una fatica contro il Lorient e che, nella gara di domenica contro un Rennes che invece è in forma, potrebbe essere pagata cara.

Al momento gli ospiti – che vengono da tre vittorie di fila – sono a pari punti con Lille e Monaco ma dietro per differenza reti. Quindi al settimo posto in classifica. Diciamo che la zona Europa è assolutamente raggiungibile. Parliamo di una formazione, la rossonera ospite, che ha sicuramente dei giocatori in rosa in grado in qualsiasi momento di fare la differenza. E questa differenza si deve vedere soprattutto in partite del genere quando il valore è così alto che tutti si aspettano la giocata giusta.

Con un Nizza presumibilmente stanco e che cercherà soprattutto di non perdere, occhio a quelli che potrebbero essere i fattori determinanti. Nel calcio moderno i gol da palla inattiva fanno la differenza. E non c’è nessuna squadra nel massimo campionato francese che ha fatto più gol di testa del Rennes: nove in totale. Occhio quindi alla doppia cifra perché la vittoria, in questo caso, crediamo possa serenamente arrivare.

Come vedere Nizza-Rennes in diretta tv e in streaming

Nizza-Rennes è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico Oltre al GOL, occhio come detto alla vittoria esterna. La chicca potrebbe essere l’ennesimo gol di testa in questa stagione del Rennes. Le probabili formazioni di Nizza-Rennes NIZZA (3-4-2-1): Dupe; Clauss, Oppong, Dante, Abdi; Vanhoutte, Sanson; Cho, Louchet, Diop; Carlos.

RENNES (4-2-3-1): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Rongier, Camara, Szymanski; Taamari, Nordin, Lepaul. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2