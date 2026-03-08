Pronostico Milan-Inter: ultima chance per riaprire il campionato

Milan-Inter è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si scrive derby della Madonnina, si legge sfida scudetto. Che rischia seriamente di essere l’ultima, visto che l’Inter capolista arriva alla stracittadina con un vantaggio abnorme nei confronti dei cugini del Milan, a -10 dalla vetta. Ne consegue che il Diavolo ha un solo risultato a disposizione per provare a riaprire la corsa al titolo che al momento sembra blindata: la vittoria. La pressione, dunque, sarà quasi tutta sulle spalle della squadra di Massimiliano Allegri, anche se l’allenatore livornese continua a ribadire che l’obiettivo numero uno è rimanere tra le prime quattro per conquistare un posto nella prossima Champions League dopo un anno “sabbatico”.

Il Milan ha subito rialzato la testa dopo l’inaspettato ko interno con il Parma di due settimane, appena il secondo in campionato. Nel match con la Cremonese ci sono voluti 89 minuti per scardinare la difesa grigiorossa ma alla fine Maignan e compagni ce l’hanno fatta: a sbloccarla è stato il difensore Pavlovic, poi Leao ha completato l’opera nel recupero (0-2), sigillando una vittoria che serviva come il pane per dimenticare il clamoroso passo falso con i ducali.

Con lo stesso risultato l’Inter nell’ultima giornata si è imposta sul Genoa a San Siro, match molto meno sofferto rispetto a quello dei rossoneri a Cremona. I centri di Dimarco e Calhanoglu hanno deciso una partita quasi a senso unico, in cui il Grifone non ha mai veramente dato la sensazione di poter portare via punti dal “Meazza”. Non era scontata una prestazione così solida a pochi giorni dal “pugno in faccia” dell’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Bodo/Glimt.

Inter imbattuta dal derby d’andata

Si è trattato dell’ottavo successo consecutivo in campionato per la truppa di Cristian Chivu, che in settimana hanno affrontato pure la semifinale d’andata di Coppa Italia pareggiando 0-0 a Como e rimandando tutto al ritorno a San Siro. L’Inter, che ha collezionato 8 clean sheet nelle ultime 9 trasferte, in Serie A non perde proprio dal derby d’andata, quando fu trafitta da un gol di Pulisic ad inizio ripresa (0-1).

Chivu tornerà a schierare le due punte dopo l’esperimento 3-4-2-1 in Coppa Italia: davanti giocheranno Esposito e Thuram, in difesa si rivedrà Akanji, mentre il centrocampo sarà completamente rivoluzionato rispetto a Como con i ritorni dal 1′ di Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (il turco è in ballottaggio con Mkhitaryan) e Dimarco. Ancora out Lautaro. Dall’altro lato, Allegri confermerà De Winter al centro della difesa – Gabbia dovrà restare fuori per almeno un mese – e sulla fascia sinistra potrebbe affidarsi ad Estupinan se Bartesaghi non dovesse recuperare in tempo. In attacco il tandem Pulisic-Leao.

Il pronostico

Sulla carta, l’Inter è una macchina da guerra. Nove trasferte vinte di fila in campionato, solidità ferrea e, soprattutto, una statistica che dovrebbe far tremare Allegri: 21 gol su calci piazzati. Se il Milan è la squadra che soffre di più in Italia sulle palle inattive, il derby rischia di diventare un incubo tattico. Il Milan ha dalla sua la cabala (imbattuto nei derby da sei partite) e la solidità che Allegri riesce sempre a infondere in queste sfide, ma il divario di forma e consapevolezza sembra troppo ampio. È difficile vedere i nerazzurri perdere questa stracittadina nel momento di massima forma in campionato. Il Milan darà tutto e probabilmente segnerà (interrompendo il clean sheet esterno nerazzurro), ma la qualità e la gestione della squadra di Chivu sembrano superiori. Il pareggio servirebbe poco al Diavolo ma blinderebbe il titolo dell’Inter; una vittoria nerazzurra chiuderebbe ufficialmente i giochi. In ogni caso, ci aspettiamo un derby vibrante e teso fino al 90′ in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2