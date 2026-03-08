Pronostico Lione-Paris FC: a Fonseca torna il sorriso

Lione-Paris FC è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Prima o poi doveva accadere. Ma il momento deve essere superato. Dopo una serie infinita di vittorie il Lione ne ha perse due di fila in campionato e, inoltre, è stato eliminato ai rigori dal Lens in mezzo alla settimana in Coppa di Francia. Adesso però, Fonseca, deve obbligatoriamente tornare alla vittoria.

Anche perché il Marsiglia lo ha superato al terzo posto in classifica dopo la vittoria esterna di sabato, quindi il rischio di perdere ulteriori certezze, senza i tre punti, è molto alto. Comunque, l’esperienza dell’allenatore portoghese e una squadra che nonostante i problemi si è dimostrata viva, non preoccupano più di tanto il Lione pronto a tornare alla vittoria. I tre punti sono fondamentali e lo sanno tutti. E i padroni di casa se li prenderanno sicuramente. E’ arrivato il momento di tornare alla vittoria.

Come vedere Lione-Paris FC in diretta tv e in streaming

Lione-Paris FC è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Lione è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.

Il pronostico Dopo tre sconfitte di fila il Lione tornerà alla vittoria. Fonseca si riprenderà il terzo posto in classifica. Le probabili formazioni di Lione-Paris FC LIONE (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner; Morton; Tessmann, Tolisso; Endrick, Yaremchuk, Nartey.

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Coppola, Mbow, Kolodziijczak; Camara, Lees-Melou, Munetsi, Simon; Krasso, Ikone; Immobile. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1