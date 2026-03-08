Pronostico Lione-Paris FC: a Fonseca torna il sorriso

di

Lione-Paris FC è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Prima o poi doveva accadere. Ma il momento deve essere superato. Dopo una serie infinita di vittorie il Lione ne ha perse due di fila in campionato e, inoltre, è stato eliminato ai rigori dal Lens in mezzo alla settimana in Coppa di Francia. Adesso però, Fonseca, deve obbligatoriamente tornare alla vittoria.

Pronostico Lione-Paris FC
Pronostico Lione-Paris FC: a Fonseca torna il sorriso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche perché il Marsiglia lo ha superato al terzo posto in classifica dopo la vittoria esterna di sabato, quindi il rischio di perdere ulteriori certezze, senza i tre punti, è molto alto. Comunque, l’esperienza dell’allenatore portoghese e una squadra che nonostante i problemi si è dimostrata viva, non preoccupano più di tanto il Lione pronto a tornare alla vittoria. I tre punti sono fondamentali e lo sanno tutti. E i padroni di casa se li prenderanno sicuramente. E’ arrivato il momento di tornare alla vittoria.

Come vedere Lione-Paris FC in diretta tv e in streaming

Lione-Paris FC è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo tre sconfitte di fila il Lione tornerà alla vittoria. Fonseca si riprenderà il terzo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Lione-Paris FC

LIONE (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner; Morton; Tessmann, Tolisso; Endrick, Yaremchuk, Nartey.
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Coppola, Mbow, Kolodziijczak; Camara, Lees-Melou, Munetsi, Simon; Krasso, Ikone; Immobile.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie