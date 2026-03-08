Pronostico Lille-Lorient: a caccia di conferme dopo le tre vittorie di fila

Lille-Lorient è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

I primi due mesi del 2026, per il Lille, sono stati un vero e proprio disastro. La squadra di Bruno Genesio tra gennaio e febbraio si è messa in tasca a malapena due punti per quanto riguarda la Ligue 1, interrompendo il lungo digiuno di vittorie soltanto due settimane fa con lo striminzito successo esterno ad Angers (0-1). Quell’affermazione sembra aver fatto scattare qualcosa nella testa di Giroud e compagni: da allora hanno vinto altre due partite, ribaltando la Stella Rossa a Belgrado nel ritorno dello spareggio di accesso agli ottavi di Europa League (0-2, all’andata aveva perso 1-0) ed aggiudicandosi altri tre punti in campionato grazie all’1-0 casalingo contro il Nantes. Tre gare in cui la porta è sempre rimasta inviolata.

Insomma, il periodo negativo sembra essere alle spalle, con il Lille che è tornato a far sentire il proprio fiato sul collo del Marsiglia e ad insidiare il quarto posto dell’ex squadra di Roberto De Zerbi, ormai raggiunta anche dal Monaco.

Lorient reduce dalla delusione di coppa

In attesa di affrontare l’Aston Villa di Unai Emery in Europa League – giovedì l’andata in Francia – i Dogues ospitano il Lorient, reduce dalla dolorosa eliminazione dalla Coppa di Francia dopo una interminabile lotteria dei rigori contro il Nizza.

In dieci dalla fine del primo tempo, i Merlus hanno resistito trascinando la sfida oltre i novanta regolamentari (terminati 0-0) ma dal dischetto i rossoneri sono stati più precisi. In Ligue 1 invece il Lorient viene da due pareggi pirotecnici: 3-3 contro il Nizza e 2-2 contro l’Auxerre. Dopo un gennaio da urlo la squadra di Oliver Pantaloni è tornata sulla terra, dimostrando di non essere pronta per lottare per un posto in Europa ed insidiare le big. Gli arancioneri sono scivolati al decimo posto: il sesto, occupato proprio dal Lille, è distante sette lunghezze. La salvezza, in ogni caso, è praticamente in cassaforte.

Come vedere Lille-Lorient in diretta tv e in streaming

Lille-Lorient, in programma domenica alle 17:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Lille ha ritrovato quella solidità difensiva che era mancata nei mesi scorsi. Il ritorno al successo di Giroud e soci è coinciso con una ritrovata impermeabilità (tre clean sheet di fila), fondamentale in vista della sfida contro un Lorient che, pur spettacolare (cinque gol segnati nelle ultime due di Ligue 1), appare mentalmente scarico dopo la maratona di Coppa di Francia persa ai rigori contro il Nizza. La squadra di Pantaloni ha dimostrato di avere lacune strutturali quando il ritmo si alza e il Lille vorrà chiudere la pratica già nel primo tempo per gestire le forze in vista dell’impegno continentale con l’Aston Villa. Difficilmente assisteremo ad una goleada, ma la vittoria interna contro un Lorient ormai appagato dalla salvezza raggiunta è lo scenario più credibile

Le probabili formazioni di Lille-Lorient

LILLE (4-2-3-1): Özer; Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud; André, Bouaddi; Perrin, Haraldsson, Correia; Giroud.

LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Meïté, Talbi, Yongwa; Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Karim; Dieng.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1