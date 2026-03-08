Pronostico Lens-Metz: occasione da non sprecare

Lens-Metz è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nell’anticipo del venerdì il Monaco ha fatto lo sgambetto al PSG capolista ed il Lens, unica squadra che può insidiare il primato dei campioni di Francia e d’Europa in carica, adesso ha un’occasione enorme. Una di quelle da non farsi assolutamente scappare. I giallorossi, infatti, affrontano il fanalino di coda Metz, la principale candidata alla retrocessione in Ligue 2, ed in caso di vittoria si riporterebbero a -1 dalla corazzata di Luis Enrique, quest’anno meno famelica del solito, soprattutto per quanto riguarda la Ligue 1.

Il Lens è reduce da un quarto di finale combattutissimo in Coppa di Francia. A Lione gli uomini di Pierre Sage l’hanno spuntata ai calci di rigore dopo un pirotecnico 2-2. Per colpa di qualche disattenzione di troppo in un finale concitato i giallorossi stavano per rovinare tutto: nonostante avessero chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol, nella ripresa – forse per un eccesso di rilassatezza – hanno concesso tanti spazi all’OL, che prima ha accorciato le distanze con Yaremchuk e poi, in pieno recupero, ha trovato il pareggio con Himbert. Ai rigori il protagonista assoluto è stato il portiere del Lens Risser, bravo ad ipnotizzare Niakhaté e a riscattare una serata in cui non era stato certo esente da errori.

In campionato il Lens non vince dallo scorso 14 febbraio: negli ultimi due turni ha perso in casa con il Monaco (2-3) e non è andato al di là di un 1-1 a Strasburgo. Decisamente più lungo il digiuno del Metz, a secco di successi addirittura da inizio novembre: i granata da allora hanno evitato la sconfitta solamente in due occasioni ed appaiono in caduta libera. La zona salvezza è praticamente irraggiungibile, dal momento che la quartultima ha 11 punti in più degli uomini di Benoit Tavenot.

Come vedere Lens-Metz in diretta tv e in streaming

Lens-Metz è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lens arriva a quest’appuntamento con l’adrenalina a mille dopo la semifinale di coppa nazionale conquistata ai rigori con il Lione. Nonostante qualche blackout difensivo che è costato punti preziosi nelle ultime uscite di campionato, la differenza tecnica con il Metz è abissale. I granata non vincono da novembre e sembrano ormai rassegnati alla retrocessione. Per il Lens è il momento della verità: la fame di Thomasson e compagni, unita alla spinta incessante del pubblico di casa, dovrebbe travolgere la peggior difesa del torneo. All’andata il Metz fece il miracolo, ma quel Lens era lontano parente della squadra che attualmente sta tenendo testa al PSG. I giallorossi devono vincere e convincere per mettere pressione ai capitolini. La fragilità difensiva del Metz suggerisce una gara con almeno tre reti, probabilmente tutte segnate dai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Lens-Metz

LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol; Thauvin, Sima; Edouard.

METZ (4-3-3): Fischer; Kouao, S. Sané, Gbamin, Colin; Deminguet, Touré, Traoré; Hein, Diallo, Tsitaishvili.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0