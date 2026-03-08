Pronostico Genoa-Roma: sogna lo sgambetto al suo passato

Genoa-Roma è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quando Daniele De Rossi aveva sfidato per la prima volta la “sua” Roma da avversario le cose non erano andate proprio benissimo: lo scorso dicembre, nell’ultima partita del 2025, i giallorossi banchettarono 3-1 sul Genoa, che riuscì a rendere il risultato meno pesante accorciando le distanze soltanto nel finale con Ekhator. Oltre due mesi dopo l’ex Capitan Futuro proverà di nuovo a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra che ha pure allenato per qualche mese nel 2024 prima di essere esonerato proprio dopo una partita contro il Genoa a Marassi.

In palio, nella sfida del “Ferraris”, c’è davvero tanto. La Roma è in piena corsa per un posto in Champions League e deve difendere la quarta piazza dai possibili assalti di Como, Atalanta e Juventus. Nel frattempo, il Napoli terzo ha messo il turbo battendo 3-1 il Torino nell’anticipo del venerdì ed è volato a +5 sui giallorossi, ora chiamati a rispondere. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno ottenuto risultati contrastanti da febbraio in poi, nonostante non abbiano dovuto far fronte al doppio impegno essendo già qualificati agli ottavi di Europa League (nella prossima settimana è in programma l’andata del derby tutto italiano con il Bologna). Ko a Udine, vittorie casalinghe con Cremonese e Cagliari e due pareggi nei big match – gli scontri diretti continuano ad essere il tallone d’Achille dei capitolini – con Napoli e Juventus.

Il rocambolesco 3-3 con i bianconeri di domenica scorsa ha lasciato tanto amaro in bocca, visto che a 12 minuti dal fischio finale la Roma era avanti 3-1 e i giochi sembravano ormai fatti. Invece all’ultimo respiro la Juve è riuscita a strappare un punto, approfittando degli scricchiolii di una difesa che, pur restando la meno battuta del torneo, nell’ultimo periodo è apparsa meno solida del solito.

Il Genoa non è ancora tranquillo

Gasperini, altro grande ex del match, troverà un Genoa tutt’altro che appagato. Il Grifone ha solo tre punti in più sulla zona rossa e non può assolutamente rilassarsi. Sabato scorso i rossoblù hanno alzato bandiera bianca contro l’Inter a San Siro (2-0) ma nel fortino di Marassi nel 2026 l’ha spuntata soltanto il Napoli al termine di una gara combattutissima, decisa nel recupero da un calcio di rigore.

De Rossi contro la sua ex squadra non avrà Baldanzi, fermato di nuovo da un infortunio, ma in compenso ritrova Otoa e soprattutto Norton-Cuffy, che può essere un fattore sulla corsia destra. Nella Roma sarà assente Wesley, squalificato. Al posto del brasiliano Gasperini punta sull’ex Ajax Rensch. Niente da fare per Dybala, che ha deciso di operarsi al ginocchio: l’argentino resterà lontano dai campi da gioco per un mese. In attacco si punta su Malen, che contro la Juventus ha realizzato il sesto gol da quando è in Serie A.

Come vedere Genoa-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Gol” è quotata a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La Roma arriva a questa sfida con un paradosso: ha la miglior difesa del torneo, ma ha appena incassato tre gol in un colpo solo dalla Juventus, mostrando crepe inattese. L’assenza di Dybala (operazione al ginocchio) è una mazzata, ma Malen sembra ormai aver trovato il feeling giusto con le porte italiane.

Il Genoa, però, tra le mura amiche è una squadra da battaglia: nel 2026 solo il Napoli è passato a Marassi. E solo grazie a un rigore nei minuti di recuperp. Fatto sta che De Rossi conosce a memoria l’ambiente romano e saprà come chiudere gli spazi. Basterà per fermare una Roma che soffre gli scontri diretti ma che contro le squadre della parte bassa della classifica è quasi infallibile (33 punti su 39)? Secondo noi i capitolini hanno la qualità per non uscire sconfitti, ma la difesa di Gasperini sta concedendo troppo e il Genoa in casa vende carissima la pelle. Un pareggio con reti o una vittoria giallorossa di misura sono gli scenari più probabili.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2