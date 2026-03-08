Pronostici Serie C: la multipla di lunedì 9 marzo

Pronostici Serie C: sono sei le partite in programma lunedì 9 marzo della terza serie italiana. Ecco le nostre scelte

L’ultima multipla proposta della terza serie italiana è saltata solamente per la sconfitta della Salernitana sul campo della Casertana. Non è bastato agli ospiti l’arrivo di Serse Cosmi in panchina e la nostra “doppia” è andata a farsi benedire.

Capita, ovviamente. Ma noi siamo qui per riprovarci. Ed ecco che lunedì 9 marzo sono in programma altre sei gare della Serie C: in questo caso parliamo del Girone B e sempre dello C. Andiamo quindi a vedere insieme la nostra proposta per una multipla.

Pronostici Serie C: le scelte

Dopo la vittoria nel derby contro la Sambenedettese, sentitissimo, l’Ascoli second in classifica affronta in casa il Ravenna che insegue a due punti. I bianconeri di casa cercano la quinta vittoria consecutiva per tenere aperto il discorso promozione diretta e sulla spinta clamorosa trovata in questi giorni, crediamo che la quinta di fila sia nelle corde di Corazza e compagni. Anche l’Arezzo, capolista, gioca lunedì sul campo del Campobasso. In questo caso andiamo di doppia esterna. Non vediamo altra via. Contro il Pontedera, infine, il Perugia ha la possibilità di tirarsi fuori dalla zona playout. Troppo importante la vittoria interna che arriverà.

A otto giornate dalla fine del campionato gli otto punti che il Benevento ha messo davanti sono quasi impossibili da recuperare. Ma il Catania non vuole mollare e vuole difendere il secondo posto. Contro la Casertana, che ha speso tanto contro la Salernitana, i siciliani torneranno a vincere. Monopoli-Casarano, infine, vista la situazione serena delle due squadre in classifica, è la classica partita da gol.

Quindi, sotto potrete vedere nuovamente le nostre proposte. Qui invece vi diciamo che su GoldBet la multipla ha un valore di 10,34 volte la posta.

Ascoli-Ravenna 1

Campobasso-Arezzo X2

Perugia-Pontedera 1

Catania-Casertana 1

Monopoli-Casarano GOL