Pronostici Milan-Inter: marcatore e tiratori del match

Milan-Inter, i pronostici della gara: le dritte sulla stracittadina meneghina, le dritte in chiave player building
Rafa Leao. Per provare a riaccendere un campionato che sembra ormai propenso ad imboccare il traguardo nerazzurro, il Milan è chiamato a centrare il bersaglio grosso in un derby al quale l’Inter si presenta con qualche incognita di formazione. Spesso decisivo nelle ultime stracittadine, l’attaccante portoghese può risultare un fattore potenzialmente decisivo.
A segno in due delle ultime tre uscite ufficiali degli uomini di Allegri, l’opzione Leao marcatore rappresenta un compromesso piuttosto invitante: con poco da perdere, i rossoneri potrebbero avanzare il proprio baricentro di qualche metro.
Con Zielinski e Dimarco che rappresentano due opzioni invitanti alla voce Over 0,5 tiro in porta plus, si potrebbe chiudere il cerchio puntando su una conclusione di Rabiot indirizzata tra i pali: il francese sa come far sentire il suo “peso” nelle partite che contano e il confronto con l’Inter potrebbe esaltarne le caratteristiche.
A tal proposito, il tabellino stagionale dell’ex mezzala della Juventus parla chiaro: titolare inamovibile per Allegri, il transalpino ha centrato il bersaglio grosso in quattro occasioni. Score di tutto rispetto.
Leao marcatore plus; Zielinski, Dimarco e Rabiot Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 21,93 su Goldbet.
