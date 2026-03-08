Pronostici Milan-Inter: marcatore e tiratori del match

di

Milan-Inter, i pronostici della gara: le dritte sulla stracittadina meneghina, le dritte in chiave player building

Rafa Leao. Per provare a riaccendere un campionato che sembra ormai propenso ad imboccare il traguardo nerazzurro, il Milan è chiamato a centrare il bersaglio grosso in un derby al quale l’Inter si presenta con qualche incognita di formazione. Spesso decisivo nelle ultime stracittadine, l’attaccante portoghese può risultare un fattore potenzialmente decisivo.

Rafa Leao anticipa l'avversario
Pronostici Milan-Inter: marcatore e tiratori del match (Ansa Foto) – IlVeggente.it

A segno in due delle ultime tre uscite ufficiali degli uomini di Allegri, l’opzione Leao marcatore rappresenta un compromesso piuttosto invitante: con poco da perdere, i rossoneri potrebbero avanzare il proprio baricentro di qualche metro.

Con Zielinski e Dimarco che rappresentano due opzioni invitanti alla voce Over 0,5 tiro in porta plus, si potrebbe chiudere il cerchio puntando su una conclusione di Rabiot indirizzata tra i pali: il francese sa come far sentire il suo “peso” nelle partite che contano e il confronto con l’Inter potrebbe esaltarne le caratteristiche.

A tal proposito, il tabellino stagionale dell’ex mezzala della Juventus parla chiaro: titolare inamovibile per Allegri, il transalpino ha centrato il bersaglio grosso in quattro occasioni. Score di tutto rispetto.

Leao marcatore plus; Zielinski, Dimarco e Rabiot Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 21,93 su Goldbet.

logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
