Pronostici Genoa-Roma: marcatore e tiri in porta

Genoa-Roma, i pronostici della gara in programma al “Ferraris”: le dritte in chiave player building

Tre punti per rispondere al Como e alla Juventus archiviando subito il finale thriller della gara con i bianconeri: la Roma di Gasperini vuole riannodare i fili del discorso contro un Genoa che, però, tra le mura amiche da dimostrato di poter mettere in grande difficoltà le big.

Il tecnico di Grugliasco si affida ancora una volta a Malen dal primo minuto. Con i suoi sei centri stagionali, il nazionale olandese ha dimostrato di essere una vera e propria garanzia.

Funambolico nei suoi movimenti, il nuovo attaccante della Roma dovrebbe riuscire a mettere in apprensione uno scacchiere parso compassato e lento in alcune letture: l’opzione quasi marcatore con sostituto è da prendere assolutamente in considerazione.

Agendo alle spalle dell’unica punta, Pisilli si sta ritagliando importanti spazi di manovra. Migliore in campo contro la Juve, il tuttofare di Gasp ha cominciato a vedere la porta con una certa continuità: un suo tiro in porta non è affatto da escludere.

Per chiudere il cerchio tiratori, sul versante genoano sono due i profili che stuzzicano e non poco le fantasie: da una parte Malinovskyi, che con il suo mancino ha spesso fatto male alla Roma, dall’altra Colombo, assolutamente rivitalizzato dalla cura De Rossi come mostrano i sei gol stagionali (frutto di 48 tiri complessivi, venti dei quali indirizzati nello specchio).

Malen quasi marcatore con sostituto; Pisilli, Colombo e Malinovskyi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,48.