I pronostici di domenica 8 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 8 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1
Il match clou della domenica di Serie A è senza dubbio il derby tra Milan e Inter, che in questo campionato è per giunta anche uno scontro diretto per lo Scudetto. Dieci punti di vantaggio sembrano a dire il vero incolmabili, anche perché suo malgrado la squadra allenata da Chivu è stata eliminata dalla Champions League e potrà dedicarsi esclusivamente alla Serie A.
Una vittoria dei rossoneri potrebbe però parzialmente riaprire il campionato, e Allegri senza dubbio ci proverà visto che la qualificazione alla prossima Champions League è ormai sempre più vicina. Per questo motivo in una sfida comunque equilibrata non è da escludere almeno un gol per squadra. Scenderanno in campo anche Roma e Bologna che poi saranno impegnate nello scontro diretto degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi saranno ospiti dell’ex De Rossi, i rossoblù attendono il Verona ultimo in classifica e ormai sempre più spacciato.
I pronostici sulle altre partite
Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Nac Breda-Feyenoord, Fulham-Southampton e Villarreal-Elche, mentre promettono almeno un gol per squadra Fortuna Sittard-Telstar e NEC-Volendam.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Genoa-Roma, Serie A, ore 18:00
Vincenti
- LEEDS (in Leeds-Norwich, FA Cup, ore 17:30)
- BOLOGNA (in Bologna-Verona, Serie A, ore 15:00)
- LENS (in Lens-Metz, Ligue 1, ore 15:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Nac Breda-Feyenoord, Eredivisie, ore 16:45
- Fulham-Southampton, FA Cup, ore 13:00
- Villarreal-Elche, Liga, ore 14:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fortuna Sittard-Telstar, Eredivisie, ore 14:30
- NEC-Volendam, Eredivisie, ore 20:00
- Milan-Inter, Serie A, ore 20:45
Il “clamoroso”
• ESPULSIONE SI in Betis-Siviglia, Liga, ore 18:30
