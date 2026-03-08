I pronostici di domenica 8 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 8 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

Il match clou della domenica di Serie A è senza dubbio il derby tra Milan e Inter, che in questo campionato è per giunta anche uno scontro diretto per lo Scudetto. Dieci punti di vantaggio sembrano a dire il vero incolmabili, anche perché suo malgrado la squadra allenata da Chivu è stata eliminata dalla Champions League e potrà dedicarsi esclusivamente alla Serie A.

Una vittoria dei rossoneri potrebbe però parzialmente riaprire il campionato, e Allegri senza dubbio ci proverà visto che la qualificazione alla prossima Champions League è ormai sempre più vicina. Per questo motivo in una sfida comunque equilibrata non è da escludere almeno un gol per squadra. Scenderanno in campo anche Roma e Bologna che poi saranno impegnate nello scontro diretto degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi saranno ospiti dell’ex De Rossi, i rossoblù attendono il Verona ultimo in classifica e ormai sempre più spacciato.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Nac Breda-Feyenoord, Fulham-Southampton e Villarreal-Elche, mentre promettono almeno un gol per squadra Fortuna Sittard-Telstar e NEC-Volendam.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Genoa-Roma, Serie A, ore 18:00

Vincenti

LEEDS (in Leeds-Norwich, FA Cup, ore 17:30)

(in Leeds-Norwich, ore 17:30) BOLOGNA (in Bologna-Verona, Serie A, ore 15:00)

(in Bologna-Verona, ore 15:00) LENS (in Lens-Metz, Ligue 1, ore 15:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nac Breda-Feyenoord , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Fulham-Southampton , FA Cup, ore 13:00

, FA Cup, ore 13:00 Villarreal-Elche, Liga, ore 14:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fortuna Sittard-Telstar , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 NEC-Volendam , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Milan-Inter, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 16.70 GOLDBET ; 18.47 SPORTBET; 18.43 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ESPULSIONE SI in Betis-Siviglia, Liga, ore 18:30