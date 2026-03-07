Pronostico Villarreal-Elche: tre punti e Champions più vicina

Villarreal-Elche è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro sconfitte interne in cinque partite avevano fatto scattare un vero e proprio campanello d’allarme dentro il Villarreal. Ma il sottomarino giallo, nelle ultime due sfide giocate davanti al pubblico amico, hanno rimesso le cose a posto conquistando sei punti e mantenendo, ancora, il quarto posto in classifica che varrebbe come sappiamo tutti la qualificazione alla prossima Champions League.

Contro l’Elche – una squadra sopra due punti la zona retrocessione – il compito dei gialli non è complicato. Non solo per via delle diverse qualità tecniche evidente agli occhi di tutti, ma anche per via del cammino esterno della truppa ospite che nelle ultime quattro gare in trasferta ha sempre perso. L’ultima vittoria dell’Elche sul campo del Villarreal, inoltre, è datata addirittura 2013. Le ultime due gare hanno visto i padroni di casa segnare quattro gol e subirne solamente uno, evidente segno di una disparità di caratteristiche e qualità che non possono non fare la differenza anche in questo match in programma domenica sera. Insomma, almeno per un’altra settimana, la truppa di Marcelino riuscirà a mantenere (da quelle parti sperano possa aumentare) il vantaggio che fino adesso è stato accumulato sul quinto posto in classifica. Su questa partita non ci possono essere dubbi su come andrà a finire.

Come vedere Villarreal-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Elche, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14.

Il pronostico

Una quota del genere per una partita molto indirizzata è da prendere assolutamente. La vittoria del Villarreal è quasi scontata per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Sfida senza storia.

Le probabili formazioni di Villarreal-Elche

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

ELCHE (4-4-2): Dituro; Petrot, Chust, Affengruber, Pedrosa; Cepeda, Febas, Aguado, Tete Morente; Andre Silva, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0