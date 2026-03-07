Pronostico Union Berlino-Werder Brema: tre punti e salvezza ipotecata

Union Berlino-Werder Brema è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sei punti di differenza in classifica. L’Union Berlino è a metà mentre il Werder sarebbe quella che andrebbe allo spareggio per la salvezza. Diciamo che i padroni di gioca, nell’ultima gara del turno in programma nel pomeriggio di domenica, si giocano una grossa fetta di salvezza.

Tre punti decisamente alla portata per l’Union Berlino che soprattutto in casa ha costruito questo bottino messo da parte fino ad oggi. Nelle ultime cinque gare giocate davanti al pubblico amico, infatti, l’Union ha messo a referto quattro risultati positivi (due vittorie) che hanno di fatto permesso di essere sereni. O quasi. A differenza di quello che è il cammino esterno del Werder Brema che una sola volta in questa stagione è riuscito a conquistare la vittoria in trasferta. E non parliamo nemmeno di poco tempo fa, visto che è successo nello scontro contro il ‘Gladbach del 14 settembre, alla quarta giornata. Da quel momento in poi sono delusioni. E un’altra, di delusione, è in arrivo nella giornata di domenica, perché l’Union, mettendo nove punti di vantaggio rispetto all’ultima appunto che si giocherebbe la salvezza, sarebbe di fatto con tutte e due piedi anche il prossimo anno dentro la Bundesliga.

Come vedere Union Berlino-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-Werder Brema è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.30 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria e salvezza quasi sicura. L’Union Berlino non ha nessuna intenzione di rischiare nulla da qui alla fine dell’anno e quindi chiuderà di fatto il discorso conquistando tre punti pesantissimi e mettendo ulteriormente a rischio il proseguo della squadra ospite.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Werder Brema

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Schafer, Ansah; Burke.

WERDER BREMA (4-3-3): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Schmid, Topp, Grull.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1