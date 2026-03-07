Pronostico Leeds-Norwich: ultima gioia nel 2019

Leeds-Norwich è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nonostante nel corso di questa ultima settimana siano arrivati due sconfitte, entrambe in casa, il Leeds ha ormai quasi raggiunto la salvezza in campionato e ha la possibilità di chiudere questo trittico in maniera importante, ospitando un Norwich che non vince, appunto contro i Withes, dal lontano 2019.

E di partite in mezze ce ne sono state parecchio. Quasi un abitudine quindi per i padroni di casa riuscire ad avere la meglio su questa squadra che non riesce a infrangere quello che pare essere un vero e proprio tabù. Il Norwich in questo momento è una formazione che vive un ottimo stato di salute fisico e mentale (quattro vittorie nelle ultime cinque partite) ma deve, ancora, mettere una seria ipoteca alla salvezza nella Serie B inglese. Parliamo di una nobile decaduta, che ha fatto la Premier per molto tempo, ma che non riesce a tirarsi fuori dal limbo nel quale è precipitata da ormai parecchio tempo.

I pensieri della formazione ospite, insomma, sono tutti destinati ovviamente alla cosa più importante, al campionato. Mentre quelli del Leeds non possono che essere dentro questa partita che potrebbe regalare una bella soddisfazione e non solo: anche il tabellone potrebbe dare in cambio una partita fattibile contro il Chelsea (ci sarebbero potuti essere avversari peggiori negli ipotetici quarti di finale) quindi è assolutamente un’occasione da cogliere al volo. Chissà, magari questa squadra si potrebbe trovare davvero in fondo.

Come vedere Leeds-Norwich in diretta tv e streaming

La sfida Leeds-Norwich, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 17:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Leeds è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Leeds vincente. E Norwich ancora a mani vuote quando incontra questa squadra. Passeranno altri anni per trovare, nel caso, di nuovo la vittoria contro i Whites.

Le probabili formazioni di Leeds-Norwich

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Rodon, Strujk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

NORWICH (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; McLean, Field; Gibbs, Maghoma, Ahmed; Kvistagaarden.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1