Pronostico Lecce-Cremonese: la rimonta è completata

Lecce-Cremonese è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo una decina di giornate di questo campionato sembrava che la Cremonese fosse già salva e il Lecce con un piede e mezzo in Serie B. Adesso queste squadre, in un atteso lunch-match di domenica, si giocano una grossa fetta di salvezza. Arrivati a questo punto dell’anno tutto ha un valore differente.

Appaiate a quota 24 punti in classifica, il Lecce di Di Francesco sente l’odore del sorpasso. Quella che si sta chiudendo in Salento è stata una settimana particolare, con allenamenti aperti al pubblico e nei quali gli ultras giallorossi non hanno di certo fatto mancare il proprio apporto. Sembrava una partita una delle sgambate dei pugliesi. E i calciatori, siamo sicuri, hanno capito che è il momento di dare e darsi una soddisfazione. La Cremonese mastica ancora amaro per la sconfitta maturata nei minuti finali contro il Milan domenica scorsa. Ma non è sicuramente quella la partita che doveva vincere la squadra di Nicola: i lombardi dopo un avvio di stagione davvero clamoroso non vincono appunto dal sette dicembre, dalla gara d’andata proprio contro il Lecce. Una vita fa, calcisticamente parlando, e tutto questo non aiuta a preparare con la calma che servirebbe questa partita.

Il Lecce, insomma, spinto dal pubblico amico e dalla voglia, per una delle primissime volte in stagione, di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica, potrebbe riuscire nel proprio intento, vale a dire quello di prendersi tre punti pesantissimi.

Come vedere Lecce-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Cremonese è in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Partita intensa, maschia, tesa. Tattica. Alla fine la deciderà quasi sicuramente un episodio che premierà i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, R. Sottil; Stulic.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0