Pronostico Fiorentina-Parma: sono di nuovo spalle al muro

Fiorentina-Parma è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina avrebbe bisogno di una lunga seduta dallo psicologo. Già, perché quando tutti pensavano che i viola si fossero ripresi grazie alle tre vittorie di fila (mai successo prima in stagione) tra campionato e Conference League con Como, Jagiellonia e Pisa, la squadra di Paolo Vanoli si è nuovamente infilata in quell’oscuro tunnel dal quale sembrava ormai uscita. Prima la figuraccia epocale evitata per un soffio nel ritorno dello spareggio con i polacchi, capaci di recuperare lo 0-3 dell’andata e trascinare i gigliati ai supplementari – alla fine hanno vinto 4-2 ma sono stati eliminati lo stesso – poi il clamoroso tonfo di lunedì scorso con l’Udinese in Friuli (3-0), dove abbiamo assistito ad una gara quasi senza storia.

Il ritorno alla difesa a tre deciso da Vanoli per ovviare alle pesanti assenze di Solomon e Dodò si è rivelata una scelta sbagliata: non a caso la Viola aveva ricominciato a fare punti proprio quando, a dicembre, aveva indossato un nuovo abito tattico passando a 4 dietro. Il risultato è stato che la Fiorentina ha subito tremendamente la fisicità dei bianconeri e non è riuscita a creare nessun’azione veramente pericolosa. Da evidenziare la prestazione disastrosa di Rugani, gettato nella mischia da Vanoli dopo il lungo stop per via di un infortunio che si trascinava da quando era ancora alla Juventus. La classifica, nel frattempo, è tornata a fare paura: la Viola ha sempre gli stessi punti di Lecce e Cremonese – salentini e lombardi si affronteranno in uno scontro salvezza al cardiopalma qualche ora prima del match della Fiorentina – e continua a ballare pericolosamente sul terzultimo posto, con l’incubo retrocessione tutt’altro che svanito.

Il Parma non è in vacanza

I toscani si giocheranno una buona fetta di salvezza nelle prossime due gare contro Parma e Cremonese. I ducali hanno 33 punti e sono relativamente tranquilli, essendo a +9 sulla zona retrocessione.

Ma non danno l’impressione di essere in vacanza, anzi. Nelle ultime 4 giornate hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, tra cui il successo impronosticabile di San Siro contro il Milan. L’attacco di Carlos Cuesta segnerà pure con il contagocce (è il secondo meno prolifico del torneo) ma la difesa emiliana si conferma un vero e proprio bunker: appena 32 gol subiti, dieci in meno della Fiorentina per capirci. Un Parma che non diverte quasi mai ma al tempo stesso tremendamente concreto. Cuesta a Firenze dovrebbe riproporre il 4-3-3 con il tridente formato da Strefezza, Pellegrino e Oristanio. In difesa assente Britschgi per un problema muscolare, in mezzo è ballottaggio tra Ordonez e Sorensen. Nella Viola è improbabile il recupero di Kean, alle prese con un problema alla tibia. Senza il centravanti della nazionale, Vanoli si affiderà a Piccoli. Rientra Dodò dalla squalifica, ma al contempo non sarà del match Parisi: fatale per lui l’ammonizione rimediata a Udine.

Come vedere Fiorentina-Parma in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Parma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina è un rebus: il ritorno alla difesa a tre ha prodotto solo confusione e la pesante assenza di Kean toglie l’unico vero punto di riferimento offensivo. Oltretutto la retroguardia viola, molto fragile, rischia grosso contro il tridente rapido del Parma. I ducali sono l’esatto opposto: solidi, cinici ed ormai quasi salvi. Con una media punti esterna da urlo (2,1 a partita da novembre), il Parma ha tutte le carte in regola per sfruttare il nervosismo di un ambiente fiorentino che vede lo spettro della B farsi sempre più vicino. Storicamente, poi, la Viola soffre terribilmente il Parma, non riuscendo a batterlo dal 2020. È difficile, insomma, immaginare una vittoria dei padroni di casa contro un bunker così organizzato che sa pungere in ripartenza: da provare la doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino, Oristanio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1