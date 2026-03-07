Pronostico Bologna-Verona: ingranano la sesta con il cinismo ritrovato

Bologna-Verona è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Zitto zitto, quatto quatto, il Bologna si è ripreso. Dall’eliminazione patita in Coppa Italia con la Lazio i rossoblù hanno infilato cinque vittorie di fila tra Europa League e Serie A. In campo continentale si sono imposti sia all’andata che al ritorno sui norvegesi del Brann (0-1 e 1-0). In campionato invece Vincenzo Italiano e i suoi uomini hanno approfittato di un calendario non impossibile: tre successi di misura contro Torino (1-2), Udinese (1-0) e Pisa (0-1). Dai numeri si può ben vedere come l’allenatore di origini siciliane sia riuscito a sistemare la difesa, che in questo filotto ha subito a malapena un gol.

Lo stesso Italiano, a margine della partita di Pisa, ha parlato dell’importanza di aver ritrovato compattezza in un momento in cui tutto sembrava andare a rotoli. Il Bologna è tornato tra le prime 8 ma per rientrare in corsa per un posto in Europa servirà un finale praticamente perfetto. L’Atalanta settima ha sei punti in più e non sarà affatto facile riacciuffarla. Orsolini e compagni però hanno il dovere di provarci, anche perché il calendario continua ad essere clemente: prima degli ottavi di finale di Europa League con la Roma – l’andata del derby tutto italiano è in programma giovedì prossimo nel capoluogo emiliano – al “Dall’Ara” arriva il derelitto Verona.

Gli scaligeri una settimana fa hanno messo in difficoltà il Napoli, sfiorando addirittura un clamoroso pareggio: in pieno recupero è arrivata la doccia freddissima del 2-1 realizzato da Lukaku, che ha condannato la squadra di Paolo Sammarco al terzo ko consecutivo.

La situazione in cui versa il Verona è sempre disastrosa: a secco di vittorie da dicembre, i gialloblù sono ultimi in classifica insieme al Pisa, ormai a distanza siderale (-9) dalla salvezza. Peggior difesa del torneo e secondo peggior attacco insieme a Pisa e Parma, nonché peggior rendimento in trasferta con appena 8 reti realizzate lontano dal “Bentegodi”. Numeri, insomma, che non consentono di credere in quello che sarebbe un miracolo sportivo. Sammarco a Bologna ritrova Valentini e Orban e tra i convocati ci sarà pure Belghali. Niente da fare, invece, per Bella-Kotchap e Slotsager. Tra i felsinei assenti Freuler (squalificato), Miranda, Heggem e Dallinga.

Come vedere Bologna-Verona in diretta tv e in streaming

Bologna-Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet. La vittoria del Bologna è quotata invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Bologna ha ritrovato solidità e cinismo: segna poco ma non concede nulla. Italiano però dovrà gestire le energie in vista del derby con la Roma in Europa League. Il Verona, pur essendo il fanalino di coda con la peggior difesa del torneo, ha dimostrato contro il Napoli di avere ancora battito cardiaco. Tuttavia, i numeri in trasferta dell’Hellas (solo 8 gol segnati) contro la ritrovata impermeabilità rossoblù suggeriscono un match a senso unico. Attenzione però alla cabala: l’ultima volta al “Dall’Ara” il Verona fece il colpaccio (2-3), un fantasma che Italiano vorrà scacciare immediatamente per continuare la rincorsa al settimo posto dell’Atalanta. Il Bologna è troppo solido in questo momento per farsi sfuggire i tre punti contro l’ultima della classe. La difesa felsinea dovrebbe riuscire a mantenere la porta inviolata per la quinta volta nelle ultime sei gare.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Casale, João Mario; Sohm, Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie.

Il Bologna riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0