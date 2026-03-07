I pronostici di sabato 7 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 7 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Le partite del sabato della ventottesima giornata di Serie A saranno molto importanti per la zona Champions League, con tre squadre impegnate in tre differenti partite. Il Como dopo il pareggio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia con l’Inter, se la vedrà col Cagliari: una trasferta non semplice contro una squadra non ancora salva.

Chi si è messa definitivamente al sicuro dopo la scorsa vittoria sulla Fiorentina è l’Udinese, che dovrà evitare cali di tensione per uscire indenne dallo stadio dell’Atalanta: difficile, visto che gli orobici hanno assoluto bisogno dei tre punti dopo la brutta sconfitta col Sassuolo.

Vittoria d’obbligo anche per la Juventus di Spalletti contro il Pisa che appare ormai spacciato.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a Wrexham-Chelsea e Newcastle-Manchester City di FA Cup, almeno un gol per squadra probabile in Athletic Bilbao-Barcellona, Mainz-Stoccarda e PSV-AZ Alkmaar.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Cagliari-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

JUVENTUS (in Juventus-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Juventus-Pisa, ore 20:45) LIPSIA (in Lipsia-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30)

(in Lipsia-Augsburg, ore 15:30) ATALANTA (in Atalanta-Udinese, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wrexham-Chelsea , FA Cup, ore 18:45

, FA Cup, ore 18:45 Newcastle-Manchester City , FA Cup, ore 21:00

, FA Cup, ore 21:00 Colonia-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Athletic Bilbao-Barcellona , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Mainz-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 PSV-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.08 GOLDBET ; 13.82 SPORTBET; 12.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Wrexham-Chelsea, FA Cup, ore 18:45