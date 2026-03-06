Pronostico Venezia-Reggiana: la Serie A si avvicina

Venezia-Reggiana è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La sconfitta interna contro il Modena di qualche settimana fa è stata solamente una caduta, niente di più. Lo ha dimostrato il Venezia che ha ripreso a correre, a vincere. E adesso vede da molto vicino la Serie A.

Cinque punti di vantaggio sul Frosinone, terzo in classifica, non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi. Un bottino da gestire, da alimentare nel corso di queste settimane. E contro la Reggiana in casa, la seconda gara interna di fila dopo la bella vittoria contro l’Avellino, l’occasione è, nella peggiore delle ipotesi, quella di mantenere invariato il distacco. Stroppa sta dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno dopo le promozioni conquistate negli anni passati, di essere un allenatore decisivo per la categoria, nonostante non abbia, a dire il vero, la squadra più forte. Il Monza e anche il Palermo hanno in generale qualcosa in più rispetto ai lagunari, ma quando c’è una mano del genere allora diventa tutto più semplice. Insomma, il Venezia contro gli emiliani – un punto sopra la zona retrocessione e che si presentano dopo le quattro sberle prese in casa dal SudTirol – di problemi non ne avranno. Un’altra vittoria, assicurata. E la A è sempre più alla portata.

Come vedere Venezia-Reggiana in diretta tv e in streaming

Venezia-Reggiana in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Altra vittoria per il Venezia. Altri tre punti per rimanere in vetta alla classifica del campionato cadetto. Una gara che non ha proprio storia. La Reggiana è troppa poca cosa rispetto ai lagunari.

Le probabili formazioni di Venezia-Reggiana

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Korac; Hainaut, Doumbia, Perez, Busio, Sagrado; Yeboah, Adorante;

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Libutti; Novakovich, Girma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0