Pronostico Cagliari-Como, trappola doppio impegno: è sempre successo

Cagliari-Como è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como è ormai a tutti gli effetti una contender per un posto fra le prime 4, e dunque per la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe ovviamente un traguardo storico per il club lariano. Dopo le due vittorie consecutive con Juventus e Lecce, battute rispettivamente 2-0 e 3-1, la squadra di Cesc Fabregas ha rilanciato ulteriormente le proprie ambizioni, salendo a quota 48 punti e scavalcando la stessa Juve, appena scalzata dalla quinta piazza. Se sono in corsa i bianconeri allora non possono non esserlo i lombardi, a sole tre lunghezze dalla Roma quarta.

Bisognerà vedere se il Como riuscirà a rimanere così in alto anche tra due mesi e soprattutto a fare bene negli scontri diretti. Intanto martedì scorso ha tenuto testa all’Inter capolista della Serie A nella semifinale d’andata di Coppa Italia: al “Sinigaglia” è finita con un soporifero 0-0, con le due squadre che si sono praticamente annullate, decise com’erano a non concedere nessun vantaggio in vista del ritorno a San Siro. Tra le due, però, chi ha avuto più occasioni è stato proprio il Como, che da quando ha rimesso piede in massima seria non aveva mai evitato la sconfitta con i nerazzurri. Fabregas ora dovrà gestire il doppio impegno, uno dei talloni d’Achille del suo “giocattolo”. Dopo aver giocato in Coppa Italia, infatti, i lariani non hanno mai vinto in campionato, dimostrando di essere poco abituati a scendere in campo ogni tre giorni.

Il Cagliari viene da due pareggi

In questo weekend c’è da affrontare l’insidiosa trasferta di Cagliari contro un avversario che va a caccia degli ultimi punti necessari per blindare la salvezza, obiettivo stagionale. I sardi hanno indubbiamente rallentato rispetto allo scorso gennaio e dopo le due sconfitte rimediate con Roma e Lecce hanno reagito pareggiando con Lazio (0-0) e Parma (1-1). Due punti che hanno fatto comodo, dal momento che hanno permesso alla truppa di Fabio Pisacane di arrivare a quota 30, a +6 sulla zona retrocessione.

Il tecnico rossoblù dovrebbe schierare Folorunsho dal 1′: l’ex Fiorentina, ormai recuperato, ha segnato un gran gol a Parma. Ancora out Deiola, Borrelli, Gaetano e Mazzitelli. Dall’altro lato, Fabregas modificherà qualcosa rispetto alla gara di Coppa Italia: Nico Paz, partito dalla panchina nella scorsa giornata di campionato per un ritardo negli allenamenti, è pronto a riprendere il suo posto sulla trequarti.

Come vedere Cagliari-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Como, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Como sta vivendo un sogno pazzesco ma i numeri dicono che la squadra di Fabregas tende a incepparsi dopo le fatiche di coppa. Zero vittorie in campionato dopo gli impegni infrasettimanali in questa stagione. Il rientro di Paz dal 1′ garantisce quella qualità necessaria per scardinare le difese chiuse, ma il Cagliari in casa è notoriamente un osso duro.

Pisacane ha ritrovato un Folorunsho ispirato e, nonostante le assenze in mezzo al campo, ha dimostrato con Lazio e Parma di saper soffrire e portare a casa punti pesanti. Considerando che all’andata, in riva al lago, finì 0-0 e che il Como potrebbe risentire della stanchezza mentale post-Inter, ci aspettiamo un match equilibrato. I lombardi hanno una qualità tecnica superiore e vorranno difendere il sorpasso sulla Juventus, ma la fatica del doppio impegno e la solidità dei rossoblù suggeriscono cautela. Difficilmente vedremo tanti gol in un match dove la posta in palio inizia a pesare.

Le probabili formazioni di Cagliari-Como

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Folorunsho, Sulemana; Kiliçsoy, Esposito.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Jacobo Ramon, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1