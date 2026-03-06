Pronostici Serie B 7 marzo ore 15:00: può invertirsi questo trend

Serie B, tre le partite in programma nel primo pomeriggio di sabato. Il Monza fa visita al pericolante Spezia: in caso di vittoria guadagnerebbe momentaneamente la vetta solitaria della classifica.

Il turno infrasettimanale appena concluso non ha stravolto la classifica di Serie B, almeno per quanto riguarda la corsa ai primi due posti, quelli che garantiscono la promozione diretta in massima serie. Le due “capoliste” Venezia e Monza hanno vinto entrambe, mentre si è registrato un nuovo passaggio a vuoto del Frosinone. Terzo pareggio di fila per i ciociari, scivolati a -5 dal secondo posto ed ora costretti a guardarsi le spalle, visto che il Palermo ha un solo punto in meno.

In questa giornata il Monza avrà dunque la possibilità di prendersi momentaneamente la vetta solitaria, con l’obiettivo di mettere più pressione al Venezia, in campo nel tardo pomeriggio, ed allo stesso Frosinone, impegnato 24 ore dopo. Quella di Paolo Bianco è indubbiamente la squadra più in forma del torneo. I brianzoli, con il successo di Cesena (1-3), hanno allungato la striscia vincente. Le vittorie di fila sono diventate quattro, anche se da fine gennaio ne hanno vinte sette in totale, un filotto interrotto solo dal pareggio a reti bianche in casa del Sudtirol.

Improbabile uno stop in casa del pericolante Spezia, che dopo il ritorno al successo nella sfida con il Cesena ha ottenunto un punto nei match con Reggiana e Padova. Il pirotecnico 2-2 contro i veneti di martedì scorso ha permesso a Roberto Donadoni di scongiurare un possibile esonero, ma la posizione dell’ex tecnico della nazionale azzurra resta traballante, dal momento che i liguri sono ripiombati al penultimo posto. Lo Spezia non ha mai battuto il Monza negli ultimi tre precedenti tra Serie A e B, senza segnare neppure una rete. Trend che potrebbe essere invertito. Sì, il Monza è molto solido e sta concedendo poco ma per Donadoni e i suoi non possono permettersi di giocare una gara d’attesa.

Le previsioni sulle altre partite

In zona playoff sta per fare capolino il Sudtirol di Fabrizio Castori. Il club di Bolzano, dopo aver fermato la capolista Venezia, nel turno infrasettimanale ha strapazzato la Reggiana al Mapei Stadium ed è salito a quota 37 punti, uno in meno del Cesena (i romagnoli sono in caduta libera).

Momento d’oro per gli altoatesini, che potrebbe proseguire nella sfida con la Virtus Entella. I liguri martedì hanno scacciato la crisi facendo valere per l’ennesima volta il fattore campo – battuto 2-1 il Modena sul sintetico di Chiavari – ma in trasferta hanno il peggior rendimento del campionato e viene difficile ipotizzare un risultato positivo al “Druso” contro un Sudtirol così in fiducia.

Il terzo match in programma alle 15 si gioca ad Avellino tra i padroni di casa e il Padova, due squadre separate da 4 punti ma tutte e due nella cosiddetta “terra di mezzo” tra playoff e playout. Gli irpini non hanno ancora vinto da quando è arrivato un tecnico esperto di salvezze come Davide Ballardini ed in settimana sono stati travolti 4-0 dal Venezia in un match senza storia. Il Padova è sicuramente messo meglio e nelle ultime sei giornate ha perso solo a Marassi con la Sampdoria. Non sarebbe una sorpresa se i veneti riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta al Partenio.

Serie B: possibili vincenti

Monza o pareggio (in Spezia-Monza)

Sudtirol (in Sudtirol-Virtus Entella)

Padova o pareggio (in Avellino-Padova)

La partita da almeno due gol complessivi

Avellino-Padova

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Spezia-Monza

Comparazione quote

La vittoria del Sudtirol è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet. Il segno “Gol” in Spezia-Monza è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.

