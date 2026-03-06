Pronostici Napoli-Torino: marcatore e tiri in porta

Napoli-Torino, il pronostico del match: le scelte in chiave player building in vista della sfida in programma al “Maradona”

A caccia di punti pesanti per la propria corsa Champions, un Napoli incerottato ma in salute ospita il Torino, reduce dalla tanto brillante quanto importante vittoria ottenuta ai danni della Lazio. Determinati a fare bottino pieno, gli Azzurri possono far leva sul maggiore tasso tecnico dei suoi interpreti che alla lunga dovrebbe rappresentare un fattore determinante.

Dopo aver rotto il digiuno da gol con l’Hellas Verona, Rasmus Hojlund ha la grande chance di imprimere nuovamente il suo sigillo alla voce tiratori. Poco cattiva in alcune letture, la retroguardia granata sarà chiamata agli straordinari per leggere i movimenti dell’attaccante danese il cui centro è assolutamente caldeggiato.

Entrambe le squadre hanno comunque diverse frecce al proprio arco: da Vergara, che ha dalla sua uno score di oltre un tiro a partita (in media) ad Elmas, che tutte le qualità per incidere nella nuova posizione che Conte gli ha ritagliato su misura.

Gli inserimenti dei centrocampisti rappresenteranno una variabile tattica interessante: provare per chiedere a Vlasic, vero e proprio fac totum di una squadra che non può assolutamente prescindere dalla sua inventiva e dalla sua incisività sotto porta.

Hojlund marcatore plus; Vergara, Elmas e Vlasic Over 0.5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,80 su Goldbet.

In alternativa, si può puntare su Hojlund marcatore plus, Alisson Santos Over 1,5 tiri in porta plus e Simeone Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,53.