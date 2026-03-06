Pronostici Juventus-Pisa: marcatore e tiri in porta

di

Juventus-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

A caccia di punti pesanti con cui mettere pressione alla Roma, la Juventus di Luciano Spalletti ospita il Pisa con l’obbligo di ritornare a quella vittoria che in campionato manca dall’exploit di Parma.

Kenan Yildiz e la sua iconica esultanza
Pronostici Juventus-Pisa: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 Reduce da un filotto di prestazioni tutt’altro che appariscente, Kenan Yildiz è chiamato a riannodare i fili del discorso. Il fuoriclasse turco, nuovamente incensato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre match, è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol.

Con Conceicao che non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta difeso da Nicolas, le altre due strade al bivio tiratori portano a McKennie e a Thuram.

Il texano ha dalla sua uno score di trentasei tiri, quattordici dei quali indirizzati nello specchio; il francese, parso piuttosto ispirato nelle ultime uscite ufficiali, “viaggia” ad una media di circa 1,5 conclusioni complessive a match. Contro una difesa che tende ad appiattarsi a protezione della sua area, si tratta di numeri non banali.

Yildiz marcatore plus; Conceicao Over 1,5 tiri in porta plus, McKennie e Thuram Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,32.

