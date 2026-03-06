Pronostici Bundesliga 7 marzo ore 15:30: sfide roventi nella corsa al quarto posto

Bundesliga, è bagarre Champions con quattro squadre racchiuse in appena tre punti. Occasioni da sfruttare per Hoffenheim e Lipsia, rischia il Bayer Leverkusen.

La strepitosa corsa dell’Hoffenheim verso la qualificazione alla prossima Champions League una settimana fa ha subito una battuta d’arresto. La grande sorpresa di questa Bundesliga, attualmente terza in classifica dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, nello scorso weekend si è arresa contro ogni pronostico al St. Pauli (0-1), tornando a perdere davanti al proprio pubblico per la prima volta da ottobre.

Un possibile campanello d’allarme? Il rischio c’è ed è inutile ribadirlo. Anche perché il club di Sinsheim, che ad inizio stagione non era stato costruito per lottare per un obiettivo così ambizioso, potrebbe soffrire di “vertigini” ora che stiamo per entrare nel momento decisivo.

Ogni partita, dunque, potrebbe celare delle insidie per una squadra che finora è andata ben oltre le aspettative. Kramaric e compagni non dovranno perciò sottovalutare neppure il fanalino di coda Heidenheim, già con un piede e mezzo in Zweite Liga.

Con zero vittorie nelle ultime 11 giornate – in questa stessa striscia gli uomini di Frank Schmidt hanno collezionato a malapena tre pareggi – i rossoblù sembrano essere ormai spacciati. Da quando, nel 1995, in Bundesliga è stata introdotta la regola dei tre punti, nessuna squadra con 14 punti o meno dopo 24 partite è riuscita a scongiurare la retrocessione. Impossibile non approfittare di una situazione del genere: l’Hoffenheim, che all’andata ha già battuto l’Heidenheim con un comodo 3-1, ha tutto per ripetersi. Anche se non sarà facile tenere la porta inviolata contro un avversario che sa come sfruttare l’arma del contropiede (solo Bayern ed Amburgo hanno segnato più gol in questo modo) per far male ad una squadra che soffre le ripartenze veloci.

Le previsioni sulle altre partite

Grazie al successo straripante contro il Wolfsburg, travolto 4-0, lo Stoccarda ha raggiunto in classifica proprio l’Hoffenheim, a quota 46 punti, due in più del Lipsia quinto. Gli Svevi, imbattuti da un mese in Bundesliga, fanno visita ad un’altra squadra che sta lottando per non retrocedere, il Mainz.

A differenza del Wolfsburg, tuttavia, i Nullfunfer sono più vivi che mai. Soprattutto da quando in panchina c’è un allenatore di grande esperienza come Urs Fischer. Una settimana fa il Mainz ha fermato il Bayer Leverkusen, secondo pareggio di fila dopo quello casalingo con l’Amburgo.

Insomma, non una trasferta comodissima per uno Stoccarda che ha bisogno di fare punti se vuole restare lassù, anche in previsione di un calendario che presto si farà in salita. La squadra di Sebastian Hoeness è confortata dal fatto che in questa stagione ha già battuto due volte il Mainz tra campionato e Coppa di Germania. Ipotizziamo un risultato positivo dello Stoccarda in una gara in cui i gol non dovrebbero mancare.

Il Lipsia ovviamente tiferà Mainz e cercherà di farsi trovare pronto: l’Augsburg è in gran forma – tre vittorie di fila – ma i Roten Bullen sono imbattuti da 16 partite contro i bavaresi (10 vittorie e 6 pareggi). E difficilmente si lasceranno sfuggire questa occasione. Nella bagarre Champions c’è pure il Bayer Leverkusen. Le Aspirine sono seste, hanno un punto in meno del Lipsia e a causa di un inizio deludente ora sono costretti a rincorrere. Partono favorite nella trasferta di Friburgo ma se i padroni di casa davanti ai loro tifosi non perdono dallo scorso agosto un motivo ci sarà: la doppia chance interna stuzzica.

Per il Wolfsburg, infine, la crisi diventa sempre più nera. I biancoverdi, scivolati al penultimo posto, hanno incassato cinque sconfitte nelle ultime sei giornate e rischiano seriamente di retrocedere. Ancora però non è detta l’ultima: da vincere a tutti i costi lo scontro diretto con un Amburgo che ha perso le ultime due, compreso il recupero infrasettimanale con il Bayer Leverkusen. Alla Volkswagen Arena entrambe dovrebbero andare a segno.

Bundesliga: possibili vincenti

Hoffenheim (in Heidenheim-Hoffenheim)

Lipsia (in Lipsia-Augsburg)

Friburgo o pareggio (in Friburgo-Bayer Leverkusen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Hoffenheim

Mainz-Stoccarda

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Mainz-Stoccarda

Wolfsburg-Amburgo

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet. Il segno “Gol” in Mainz-Stoccarda è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI