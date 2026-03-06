I pronostici di venerdì 6 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 6 marzo, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie più altri campionati minori

L’ultimo turno di Serie A è stato favorevole al Napoli, in grado di approfittare dello scontro diretto tra Roma e Juve, che si sono tolte punti a vicenda nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico. Nel giorno precedente gli azzurri erano tornati a vincere dopo il pari con la Roma e la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, espugnando 2-1 il “Bentegodi” di Verona grazie a una rete di Lukaku all’ultimo respiro: sì, la squadra di Antonio Conte, per nulla convincente, ha rischiato di tornare con un solo punto in tasca dalla trasferta veneta contro una squadra che ha già un piede e mezzo in cadetteria.

Conte sa che non può più sbagliare: in una corsa Champions sempre più agguerrita e incerta, il Napoli deve continuare a considerare il “Maradona” un bunker, come lo è stato finora. Il Torino di D’Aversa, però, è un avversario scorbutico che ha appena ritrovato solidità difensiva e che all’andata ha già fatto lo sgambetto agli azzurri (1-0). Tuttavia, la statistica è impietosa per i granata: non vincono a Napoli dal 2009. La freschezza dei giovani sulla trequarti dovrebbero bastare a scardinare il muro di D’Aversa, specialmente se il Napoli riuscirà a tenere alto il ritmo fin dai primi minuti. Ipotizziamo una vittoria contiana. E cioè un Napoli solido che controlla il gioco e colpisce nei momenti chiave, mantenendo l’imbattibilità interna e mettendo pressione alle milanesi.

I pronostici sulle altre partite

Ancora PSG contro Monaco, per la terza volta in meno di un mese. Le due squadre francesi si sono appena sfidate negli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League ed il doppio confronto è stato molto più combattuto del previsto. Il PSG in casa è una sentenza: 10 vittorie su 11 e solo 4 gol subiti. Tuttavia, il Monaco ha dimostrato di essere l’unica squadra francese capace di far tremare i campioni d’Europa, restando in vantaggio per lunghi tratti sia all’andata che al ritorno di Champions. Probabile una gara aperta, da almeno una rete per parte.

Due sconfitte di fila del Real Madrid in campionato sono molto rare. Eppure i Blancos sono usciti con le ossa rotte dagli ultimi due turni di Liga, perdendo prima 2-1 a Pamplona con l’Osasuna e poi addirittura al “Bernabeu” contro il Getafe di José Bordalas (0-1). Tra infortuni (Rodrygo, Mbappé, Bellingham, Militao) e squalifiche (Mastantuono, Huijsen, Carreras), Arbeloa dovrà inventarsi una formazione inedita. Il Celta Vigo, sesto in classifica e reduce da quattro vittorie di fila, ha la rapidità e l’entusiasmo per colpire una difesa totalmente rimaneggiata. Il Celta in casa ha perso una sola volta nel 2026 e la fragilità mentale dei madrileni, unita alle assenze, rende la doppia chance interna l’opzione più solida.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 + MULTIGOL OSPITE 0-2 in Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

CELTA VIGO O PAREGGIO (in Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 21:00)

(in Celta Vigo-Real Madrid, ore 21:00) NAPOLI (in Napoli-Torino, Serie A, ore 20:45)

(in Napoli-Torino, ore 20:45) PSG (in PSG-Monaco, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heracles-FC Utrecht , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Wolverhampton-Liverpool, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Helmond-Top Oss , Erste Divisie, ore 20:00

, Erste Divisie, ore 20:00 PSG-Monaco , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 21:00