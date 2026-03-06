I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventottesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Chelsea e Leeds in FA Cup, Juventus e Bologna in Serie A contro le ultime della classe Pisa e Verona, e per il Lens contro il Metz.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a PSV-AZ Alkmaar, Athletic Bilbao-Barcellona, Villarreal-Elche, Heidenheim-Hoffenheim e Lipsia-Augsburg.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Newcastle-Manchester City, Fortuna Sittard-Telstar, Friburgo-Bayer Leverkusen, NEC-Volendam e Tolosa-Marsiglia.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
-
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Leeds (in Leeds-Norwich, FA Cup, domenica 17:30)
• Juventus (in Juventus-Pisa, Serie A, sabato 20:45)
• Bologna (in Bologna-Verona, Serie A, domenica 15:00)
Partite da almeno un gol per squadra
• NEC-Volendam, Eredivisie, domenica 20:00
• Tolosa-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05
