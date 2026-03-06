I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventottesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Chelsea e Leeds in FA Cup, Juventus e Bologna in Serie A contro le ultime della classe Pisa e Verona, e per il Lens contro il Metz.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a PSV-AZ Alkmaar, Athletic Bilbao-Barcellona, Villarreal-Elche, Heidenheim-Hoffenheim e Lipsia-Augsburg.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Newcastle-Manchester City, Fortuna Sittard-Telstar, Friburgo-Bayer Leverkusen, NEC-Volendam e Tolosa-Marsiglia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• PSV-AZ Alkmaar, Eredivisie, sabato 20:00

• Athletic Bilbao-Barcellona, Liga, sabato 21:00

• Villarreal-Elche, Liga, domenica 14:00

• Heidenheim-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Lipsia-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Chelsea (in Wrexham-Chelsea, FA Cup, sabato 18:45)

• Leeds (in Leeds-Norwich, FA Cup, domenica 17:30)

• Juventus (in Juventus-Pisa, Serie A, sabato 20:45)

• Lens (in Lens-Metz, Ligue 1, domenica 15:00)

• Bologna (in Bologna-Verona, Serie A, domenica 15:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 67.10 GOLDBET ; 79.49 SPORTBET; 67.10 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Newcastle-Manchester City, FA Cup, sabato 21:00

• Fortuna Sittard-Telstar, Eredivisie, domenica 14:30

• Friburgo-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• NEC-Volendam, Eredivisie, domenica 20:00

• Tolosa-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI