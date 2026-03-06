I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventottesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Chelsea e Leeds in FA Cup, Juventus e Bologna in Serie A contro le ultime della classe Pisa e Verona, e per il Lens contro il Metz.

I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a PSV-AZ Alkmaar, Athletic Bilbao-Barcellona, Villarreal-Elche, Heidenheim-Hoffenheim e Lipsia-Augsburg.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Newcastle-Manchester City, Fortuna Sittard-Telstar, Friburgo-Bayer Leverkusen, NEC-Volendam e Tolosa-Marsiglia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

PSV-AZ Alkmaar, Eredivisie, sabato 20:00
Athletic Bilbao-Barcellona, Liga, sabato 21:00
Villarreal-Elche, Liga, domenica 14:00
Heidenheim-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30
• Lipsia-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Chelsea (in Wrexham-Chelsea, FA Cup, sabato 18:45)
Leeds (in Leeds-Norwich, FA Cup, domenica 17:30)
Juventus (in Juventus-Pisa, Serie A, sabato 20:45)
Lens (in Lens-Metz, Ligue 1, domenica 15:00)
Bologna (in Bologna-Verona, Serie A, domenica 15:00)
Partite da almeno un gol per squadra

Newcastle-Manchester City, FA Cup, sabato 21:00
Fortuna Sittard-Telstar, Eredivisie, domenica 14:30
Friburgo-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30
NEC-Volendam, Eredivisie, domenica 20:00
Tolosa-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05
