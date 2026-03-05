Pronostico Wrexham-Chelsea: l’Fa Cup è da prendere

Wrexham-Chelsea è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Contro i gallesi del Wrexham – una squadra che viaggia nelle zone importanti di classifica del proprio campionato – il Chelsea si prenderà la qualificazione ai quarti di finale di Fa Cup. Non ci possono essere dubbi su questo. E i motivi adesso ve li spieghiamo.

I Blues stanno bene: sei risultati utili nelle ultime sette ma soprattutto, nel turno infrasettimanale di Premier League, una vittoria importantissima contro l’Aston Villa, in rimonta, che permette di rimanere agganciati alla zona Champions League per il prossimo anno. C’è da dire che probabilmente alla fine della stagione anche il quinto posto potrebbe essere utile per il proprio obiettivo, ma meglio chiudere al quarto se ci sono le possibilità senza dimenticare o lasciare indietro questa Fa Cup che regalerebbe un trofeo ambito. Per questo turno il sorteggio è stato benevolo, poteva andare decisamente peggio, e sulle ali di un entusiasmo importante per via del colpaccio esterno in settimana, il Chelsea ha tutte le carte in regola per vincere questa partita.

Sono due gli scontri diretti nella storia di queste due squadre, mai il Chelsea ha affrontato il Wrexham in trasferta: una vittoria e un pareggio per i londinesi. Che conquisteranno, senza dubbio, la seconda affermazione.

Come vedere Wrexham-Chelsea in diretta tv e streaming

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ci sta, eccome, la vittoria del Chelsea sul campo dei gallesi. L’Fa Cup è un obiettivo reale. E i Blues vogliono arrivare in fondo.

Le probabili formazioni di Wrexham-Chelsea

WREXHAM (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Moore.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3