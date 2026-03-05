Pronostico Wolverhampton-Liverpool: la rivincita è immediata

Wolverhampton-Liverpool è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sta facendo qualcosa di clamoroso il Wolverhampton. Nelle ultime due uscite ha battuto Aston Villa e Liverpool in campionato ma questo, purtroppo per loro, non basterà ad evitare una retrocessione che è scritta.

Ma la vittoria contro il Reds nel mezzo della settimana è stata davvero incredibile. Una sconfitta che ha messo davvero in difficoltà la formazione di Arne Slot, che rimane sesta in classifica sempre a tre punti dalla zona Champions League. Qualche giorno dopo arriva la possibilità per gli ospiti di una rivincita importante, in questa gara di Fa Cup, da dentro o fuori, nella quale i valori dovrebbero venire fuori.

Certo, i Wolves sperano di arrivare in fondo perché è l’unico modo di togliersi qualche soddisfazione da qui alla fine dell’anno. Ma anche il Liverpool, che ormai ha perso ogni possibilità – ma questo da diverso tempo – di vincere di nuovo la Premier, vede nella Fa Cup un trofeo realmente possibile da portare a casa. Per vincere la Champions, una competizione dove la squadra inglese è in corsa, ci devono essere diversi allineamenti di pianeti. E non è semplice.

Ha sicuramente il dente avvelenato il Liverpool. Non si aspettava di rimetterci le penne – e nessuno se lo aspettava – contro l’ultima della classe. La lezione è servita, in poche parole, e ci aspettiamo una prova di forza importante della squadra ospite. Con passaggio del turno annesso.

Come vedere Wolverhampton-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida Wolverhampton-Liverpool, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Lezione imparata. Il Liverpool vincerà sul campo del Wolverhampton prendendosi la rivincita e andando avanti nella manifestazione. Gara da over, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Liverpool

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Gomes, Andre, Bueno; bellagarde, Mane; Armstrong.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Mac Allister; Salah, Chiesa, Gakpo; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3