Pronostico Tolosa-Marsiglia: i fattori per il colpo ospite

Tolosa-Marsiglia è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Secondo scontro in quattro giorni tra queste due squadre dopo il passaggio del turno, ai calci di rigore in Coppa di Francia, del Tolosa. Che elimina una delle squadre – il PSG è stato già fatto fuori – candidate alla vittoria finale della manifestazione. Ma i pensieri marsigliesi, adesso, sono tutti rivolti al campionato e alla possibilità di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League.

La vittoria sul Lione della scorsa settimana che ha interrotto una serie incredibile di risultati utili della squadra di Fonseca (vittoria arrivata anche in rimonta) ha permesso di ritrovare un po’ di entusiasmo e di tenere, soprattutto, aperta la possibilità del terzo posto, distante solamente due punti, che vale l’accesso diretto alla prossima massima competizione europea. E questo è un dato importante, da sottolineare. Il Tolosa, invece, almeno in campionato ha di fatto chiuso i propri obiettivi. Con tredici punti di vantaggio dalla zona rossa e con una miriade di squadre in mezzo, possiamo serenamente affermare che la salvezza è raggiunta e possibilità di fare altro, guardando avanti, non ce ne stanno. E siccome i padroni di casa non è che sono una squadra abituata a giocare ogni tre giorni – il Marsiglia invece sì – anche le energie fisiche e mentali potrebbero venire meno. Tutto questo per dire che gli ospiti, secondo noi, possono davvero prendersi tre punti di platino.

Come vedere Tolosa-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Tolosa-Marsiglia è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico Deve fare almeno due gol il Marsiglia per vincere questa partita, perché il Tolosa almeno una rete nel corso del match la dovrebbe trovare. Le probabili formazioni di Tolosa-Marsiglia TOLOSA (3-4-2-1): Haug; Nicolaisen, Cresswell, McKenzie; Sidibe, Casseres, Demba, Methalie; Donnum, Gboho; Emersonn.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Aguerd, Balerdi, Medina; Kondogbia, Abdelli; Greenwood, Vermeeren, Paixao; Aubameyang. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2