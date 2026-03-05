Pronostico PSG-Monaco, quarto atto: monegaschi a caccia di rivincita

PSG-Monaco è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Ancora PSG contro Monaco, per la terza volta in meno di un mese. Le due squadre francesi si sono appena sfidate negli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League ed il doppio confronto è stato molto più combattuto del previsto. Nel senso che i detentori della coppa dalle grandi orecchie si sono dovuti “sporcare le mani” per eliminare i loro connazionali: all’andata, nel Principato, la corazzata di Luis Enrique l’ha spuntata 3-2 dopo essere finita sotto di due gol nei primi 20 minuti ma il match poteva finire diversamente senza l’espulsione di Golovin ad inizio ripresa che ha lasciato in dieci uomini la squadra di Sebastien Pocognoli.

Nel ritorno, a Parigi, il Monaco ha messo nuovamente paura ai campioni d’Europa in carica, terminando il primo tempo in vantaggio. Ma poi un altro rosso – stavolta sventolato a Coulibaly – ha scombussolato i piani dei monegaschi, che in inferiorità numerica nulla hanno potuto contro Marquinhos e compagni, capaci di segnare due reti nel giro di sei minuti e ribaltare tutto. Monaco che tuttavia è rimasto in partita fino alla fine, trovando addirittura il gol del definitivo 2-2 nel recupero ed uscendo a testa altissima dalla doppia sfida europea.

In patria il club del Principato ha immediatamente rimosso l’eliminazione ottenendo il terzo successo di fila: dopo le vittorie contro Nantes e Lens, il Monaco nel fine settimana ha liquidato 2-0 l’Angers e si è portato a soli tre punti dal sesto posto che significherebbe Europa. Per le coppe bisognerà fare i conti anche con i biancorossi, che dopo una prima parte di stagione deludente sembravano ormai fuori dai giochi.

Il PSG invece ha avuto la meglio, senza strafare, sul Le Havre, abbattuto 1-0 grazie ad una rete di Barcola. In questo modo i capitolini hanno approfittato del nuovo passo falso dell’inseguitrice Lens, volando a +4 sui giallorossi. La zampata decisiva verso l’ennesimo titolo? Può darsi. Di sicuro nessuno riesce a scalfire la squadra di Luis Enrique tra le mura amiche: al Parco dei Principi il rendimento del PSG è pazzesco, con 10 vittorie, un pareggio, zero sconfitte ed appena 4 reti incassate.

Il tecnico catalano in quest’anticipo molto probabilmente non avrà Mayulu, Joao Neves, Dembélé e Fabian Ruiz. Molto affollata pure l’infermeria del Monaco, privo di Salisu, Minamino, Pogba, Hradecky, Dier, Ouattara e Diatta.

Come vedere PSG-Monaco in diretta tv e in streaming

PSG-Monaco è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG in casa è una sentenza: 10 vittorie su 11 e solo 4 gol subiti. Tuttavia, il Monaco ha dimostrato di essere l’unica squadra francese capace di far tremare i campioni d’Europa, restando in vantaggio per lunghi tratti sia all’andata che al ritorno di Champions.

I monegaschi arrivano da tre successi di fila in campionato e, nonostante le tantissime assenze (da Pogba a Minamino), hanno una freschezza mentale che potrebbe impensierire un PSG apparso meno brillante contro il Le Havre. Luis Enrique dovrà gestire l’emergenza a centrocampo (fuori Joao Neves e Fabian Ruiz), il che potrebbe rendere la gara più equilibrata del previsto. Il PSG difficilmente perderà la sua imbattibilità casalinga, ma il Monaco ha il Dna per segnare a Parigi, come già visto due settimane fa (2-2). Ci aspettiamo una gara aperta, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Kang-in Lee; Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

MONACO (3-4-2-1): Köhn; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Caio Henrique; Coulibaly, Adingra; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1